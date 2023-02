Le top 20 des meilleures destinations d’Europe en 2023

Classement annuel très attendu, celui des 20 destinations préférées des voyageurs votants sur le site Best Destinations Europe vient tout juste d’être révélé. Autant d’endroits à découvrir en 2023.

Comme chaque année, plus d’un demi-million de voyageurs de 178 pays ont voté pour établir le classement des meilleures destinations européennes 2023. Le site web Best Destinations les a comptabilisées pour établir le palmarès des 20 premières, sur 400. Allemagne, Pologne, Portugal, littorale, montagnarde, urbaine, ce classement offre l’inspiration nécessaire pour vos prochains citytrips ou séjour plus longs.



Découvrez ce top 20

1- Varsovie, en Pologne

Varsovie

2 – Athènes, Grèce

Acropole Athenes

3 – Maribor, Slovénie

4 – Vienne, Autriche

5 – Cittadella (en Vénétie), Italie

6 – Essen, Allemagne

Aerial view of Zollverein industrial complex in Essen, Germany

7 – Veszprem, Hongrie

8 – Londres, Angleterre

9 – Grenoble, France

10- Manneheim, Allemagne

11 – Porto Santo, Madère

12 – Tolède, Espagne

13 – Faial, Les Açores

14 – Rhodes, Grèce

15 – Copenhague, Danemark

16 – Tossa de Mar, Espagne

17 – Ascona-Locarno, Suisse

18 – Milos, Grèce

19 – Prague,

20 – Soller, sur l’île de Majorque, aux Baléares, Espagne