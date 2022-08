Une ville, un créateur 1/3: Le Copenhague de Meme Marta Fagiuoli (Samsøe Samsøe)

La créatrice italienne Meme Marta Fagiuoli est la nouvelle Head of Womenswear du label scandinave Samsøe Samsøe. Elle a grandi quelque part entre l’Italie et les Etats-Unis, mais vit aujourd’hui dans la capitale danoise.

«Je vis dans le plus chouette quartier de Copenhague: Nørrebro, un lieu multiculturel, ce qui compte beaucoup pour moi. J’aime le côté «facile» de cette ville. Elle n’est pas trop grande, et tout est accessible à pied ou à vélo. En fin de journée, on se baigne dans le port ou on se promène dans les nombreux parcs. Ces cinq dernières années, Copenhague a souvent été sous les feux de la rampe en termes de qualité de vie, de durabilité, de mode et de design. Cette attention a apporté une énergie positive et attiré de nouveaux habitants possédant une vision neuve sur notre ADN urbain, ce qui est toujours bon pour une ville.»

Meme Marta Fagiuoli © SDP

1. Acne Archive

Un lieu phare pour les fans de la maison de couture suédoise Acne Studios, avec pièces d’anciennes collections, échantillons ou vêtements d’occasion. «Je vis au coin de la rue… hélas, car c’est mauvais pour mon compte en banque!»

acnestudios.com, Elmegade 21

2. Pastis

Pour goûter une cuisine de bistrot à l’ancienne, dont les plats sont transformés en œuvres d’art. «The place to be pour un steak-frites ou la pêche du jour.»



bistro-pastis.dk, Gothersgade 52

3. Det Grønne Loppemarked

Det Grønne Loppemarked © ZINNA BRIGH MACEOCHAIDH

Le meilleur marché aux puces du quartier de Nørrebro où vit Meme Fagiuoli. «C’est bien plus qu’une simple brocante: on peut aussi acheter des légumes bio, du pain au levain ou un petit-déjeuner végan. L’endroit soutient les entrepreneurs locaux et le quartier en général.»

detgroenneloppemarked.dk, Jagtvej 16

4. Samsøe Samsøe

Samsøe Samsøe © ED GUMUCHIAN

Copenhague compte pas moins de neuf boutiques Samsøe Samsøe. C’est aussi la ville où les frères Klaus et Preben Samsøe ont ouvert leur première adresse en 1993. «La collection de la prochaine saison s’intitule Past Present Future. Nous voulons respecter l’âme de la marque, mais aussi proposer une histoire contemporaine, en mettant l’accent sur différentes coupes et silhouettes qui conviennent à un large éventail de morphologies.»

samsoe.com

5. Damernes Magasin

Damernes Magasin © SDP

Sans aucun doute la boutique idéale pour les touristes qui souhaitent découvrir les marques de mode scandinaves. «Tine Falken, la propriétaire, est une amie. Elle vend aussi des produits Mantle, une marque fantastique de soins de la peau à base de CBD.»

damernes-magasin.com, Jægersborggade 29

6. Dzidra

«Le restaurant Dzidra est tenu par les sympathiques Izabella et Andreas. Ils servent de délicieux plats pour le petit-déjeuner et le déjeuner, dans un espace où règne une énergie fraîche et positive. Ils organisent également des ateliers avec des artistes.»



dzidra.dk, Baldersgade 8

7. Casamadre

Meme Marta Fagiuoli dirige le restaurant italien Casamadre à Copenhague avec son partenaire Riccardo Giraldo. «En Italie, tout le monde a un resto préféré, où les propriétaires connaissent votre prénom, où vous allez quand vous n’avez pas envie de cuisiner et où vous restez toujours plus longtemps que prévu. C’est ce type d’adresse familiale que nous voulons proposer ici. Riccardo cuisine en toute simplicité mais avec goût et avec des ingrédients locaux. Nous avons aussi la meilleure équipe du monde, qui est le cœur de Casamadre.»



casamadrerestaurant.com, Tagensvej 67

8. Louisiana Museum

Louisiana Museum © SDP

Situé à 30 minutes au nord de la ville, ce lieu est considéré comme le plus important musée d’art moderne du Danemark. «Pour moi, c’est certainement l’un des plus beaux musées de la région. L’emplacement est fantastique: il est entouré d’une forêt et planté juste au bord de l’Øresund, la voie navigable entre le Danemark et la Suède.»

louisiana.dk, Strandvej 13, 3050 Humlebæk

9. Studio x

Studio x © SDP

Cette boutique de décoration intérieure a des allures de galerie. L’endroit propose des objets design de grandes marques comme e15, Flos et Serax, mais aussi des labels moins connus comme Magniberg et Iris Hantverk.

studiox.dk, Dronningens Tværgade 50