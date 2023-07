Les plus belles îles de France, en images

De la Manche à la Méditerranée, voici parmi les plus belles îles françaises, leurs particularités, les activités qu’elles offrent, pour passer un après-midi, quelques jours ou même vos vacances entières.

Île d’Aix

L’île d’Aix© Getty Images

L’île d’Aix est située au large des côtes de Charente-Maritime. Sur cette petite île (3 kilomètres sur 600 mètres), sans voiture, vivent à peine plus de 200 personnes. Cette petite surface a beaucoup à offrir: cinq plages, une belle forêt, des falaises et un village fortifié.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’île d’Aix est aussi connue parce qu’elle a été le dernier lieu de résidence de Napoléon avant qu’il ne soit exilé à Sainte-Hélène. La maison où l’empereur a séjourné sur l’île abrite aujourd’hui le musée Napoléon.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Depuis le célèbre Fort Boyard, la vue sur l’île est particulièrement belle.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Île d’Arz

L’Ile d’Arz est située dans le Golfe du Morbihan en Bretagne. Elle est populaire auprès des randonneurs car un magnifique sentier côtier fait le tour de l’île. En plus d’être entouré par la nature et de profiter de vues magnifiques sur l’océan, vous passerez devant de vieilles villas majestueuses, des maisons de pêcheurs et le moulin à marée « Moulin de Berno » magnifiquement restauré.

Î

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’île d’Arz ne fait que 324 hectares et compte moins de 250 habitants. Elle a une histoire riche. Les traces de ses premiers habitants remontent à 4000 ans avant JC. Celtes, Vénitiens, Romains et Bretons sont passés par là. La population vivait principalement de la pêche, c’est pourquoi l’île était surnommée « l’île du capitaine ».

Les plus belles îles de France © Getty Images

Sur l’île d’Arz, compte un seul hôtel, un camping et quelques restaurants. Y existe également un musée – le Musée Marins et Capitaines – consacré à son passé de pêcheur.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Île de Batz

L’île de Batz jouit d’un climat doux qui permet aux plantes et aux arbres tropicaux de s’épanouir. Bien qu’elle fasse partie de la Bretagne, une fois que vous entrez sur l’île depuis le continent, vous entrez dans un monde complètement différent.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Couvrant une superficie d’un peu plus de trois kilomètres carrés, elle compte une vingtaine de plages. Un sentier côtier de 12 km encercle l’île, qui peut donc être explorée à pied ou à vélo. Le paysage alterne entre la rudesse des rochers de granit et la douceur de la végétation tropicale et des prairies.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Les principales attractions de l’île de Batz sont son phare de 44 mètres de haut que vous pouvez escalader, le Trou du Serpent où la légende veut que le saint évêque Pol Aurélien ait vaincu un dragon et le Jardin botanique exotique Georges Delaselle.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Belle-Île-en-Mer

Belle-Île-en-Mer. Cette île eut les faveurs du peintre Claude Monet et l’actrice Sarah Bernardt, qui y séjournaient régulièrement. Avec une superficie de 84 km2, Belle-Île-en-Mer est la plus grande île bretonne. Son paysage est varié: des plages de sable fin et des landes aux zones côtières rocheuses et accidentées. Entre les deux, on trouve des villes portuaires avec des maisons aux couleurs pastel.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’une des principales attractions de Belle-Île-en-Mer est Les Aiguilles, des formations rocheuses qui surgissent de la mer comme des aiguilles.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Autres attractions de Belle-Île-en-Mer, la citadelle Vauban, construite à l’origine pour protéger l’île, puis utilisée comme prison et qui sert aujourd’hui d’hôtel et de musée, la jolie ville portuaire de Sauzon, la Côte Sauvage accidentée et plusieurs phares. Elle se trouve à 45 minutes en bateau de Quiberon.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Belle-Île-en-Mer,

Les plus belles îles de France © Getty Images

Bendor

Bendor se trouve au large de la côte sud-est de la France. Cette île minuscule ne fait que 0,08 kilomètre carré. Il a été acheté en 1950 par Paul Ricard, l’inventeur du pastis Ricard, et à cette époque, seul un seul berger y vivait. Paul Ricard a fait de l’île un véritable lieu de villégiature de la jet-set où ont séjourné des célébrités comme Gilbert Bécaud, Joséphine Baker et Salvador Dalí.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Aujourd’hui, Bendor ressemble à un parc méditerranéen avec des jardins paysagers, des chemins au bord de l’eau, des maisons colorées, des oeuvres d’art, des petits musées et des galeries. Bendor est très facile à atteindre. Après un trajet de 7 minutes en bateau, vous êtes arrivés.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Île de Bréhat

L’île de Bréhat, en Bretagne, se trouve à dix minutes de la côte. En raison de la grande variété de sa flore (grâce au climat subtropical), l’île est également connue sous le nom d' »île aux fleurs ». La fleur la plus frappante que l’on y trouve est l’agapanthe pourpre (ou lys africain), mais mimosas, eucalyptus, aloès et camélias y poussent également ici.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’Île de Bréhat se compose en fait d’une île nord et d’une île sud, entourées d’un grand nombre de mini-îles. La partie nord est un peu plus accidentée et, à l’extrême pointe, vous trouverez le phare du Paon, construit en 1860. Le seul village de l’île est Le Bourg, où vous pouvez aller prendre une collation et une boisson.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’Île de Bréhat

Les plus belles îles de France © Getty Images

Chausey

Chausey est un archipel composé d’un grand nombre de petites îles appartenant à la Normandie. À marée basse, on dénombre environ 200 îles, mais à marée haute, il n’en reste que 52. La plus grande île est la Grande Île, qui mesure 2 km sur 700 m. Peu de gens y vivent: une trentaine en été et encore moins en hiver. Vous pouvez rejoindre Chausey depuis Granville, qui se trouve à 17 km.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Chausey est riche en bâtiments historiques : une forteresse construite en 1866 sur ordre de Napoléon III, un phare de 39 m de haut construit en 1847, les tours Baudry et Lambert du XIXe siècle, une chapelle de 1850, une tour de signalisation de 1867, un château de 1559 et la maison du célèbre peintre Marin Marie (1901-1987).

Les plus belles îles de France © Getty Images

Une végétation variée pousse entre les rochers de Chausey, donnant au paysage un caractère unique. Les animaux, notamment les oiseaux, sont également nombreux: des cormorans huppés aux goélands marins, des huîtriers aux dauphins.

Les plus belles îles de France © Getty Images

La Corse

La Corse, avec sa superficie de 8.722 km2 est bien sûr beaucoup plus grande que les autres îles de cette liste. On peut aisément y passer l’entierté de es vacances. Cette île montagneuse a en fait de quoi satisfaire tous les goûts : un littoral magnifique avec de belles plages, des montagnes boisées et des paysages de haute montagne traversés par le sentier de randonnée GR20 (connu comme le plus beau sentier de randonnée d’Europe), de beaux villages côtiers et de montagne, des sites archéologiques et une cuisine délicieuse.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Une raison supplémentaire de visiter la Corse est son climat merveilleux: le soleil brille pas moins de 300 jours par an. Même en hiver, il fait encore doux.

Les plus belles îles de France © Getty Images

La Corse est également facile à atteindre. Elle est située à 180 kilomètres de la côte sud de la France et à 80 kilomètres de la côte italienne. Il est possible de s’y rendre en ferry ou en avion depuis plusieurs endroits.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Île des Embiez

Comme Bendor, l‘île des Embiez était également la propriété de Paul Ricard. Il est enterré au point le plus élevé de l’île. Et cet îlot aussi est minuscule avec une superficie de 0,9 km². Il est situé près de la ville de Toulon, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Lorsque Paul Ricard a acheté l’île des Embiez en 1958, il n’y avait qu’une forteresse et une tour de guet abandonnées. Son objectif était d’en faire un lieu touristique où la nature est reine. Les voitures sont interdites et des panneaux d’information le long des pistes cyclables et des sentiers pédestres rappellent constamment aux visiteurs l’importance du monde animal et végétal. L’île est également un refuge de la Ligue de protection des oiseaux (LPO)

Les plus belles îles de France © Getty Images

Paul Ricard a également construit un aquarium sur l’île des Embiez: l’Institut océanographique Paul Ricard où l’on peut plonger dans la vie de la mer Méditerranée.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Îles du Frioul

Les Iles du Frioul est archipel au large de Marseille composé de quatre îles: deux plus grandes et deux plus petites. Seuls les deux plus grandes – Pomègues et Ratonneau – sont habitées et reliées par un pont. Pomègues est la partie la plus paisible où vous pouvez apprécier la flore particulière et les oiseaux à pied.

Les plus belles îles de France © Getty Images

À un quart d’heure de bateau de Marseille, les Iles du Frioul vous emmènent dans un monde complètement différent. Paix, air frais, nature sauvage, criques rocheuses et eau cristalline.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Qu’y a-t-il d’autre à voir sur les Iles du Frioul ? Le château d’If avec la prison où fut détenu le célèbre comte de Monte Cristo, les ruines de l’hôpital Caroline du XIXe siècle et la belle calanque de la Crine.

Les plus belles îles de France © Ladrisba, Wikicommons

Les Glénan

On se croirait presque sur une île des Caraïbes, mais les Îles des Glénan sont situées en Bretagne, dans le Finistère sud, au sud de Fouesnant. L’archipel se compose de neuf îles, toutes inhabitées. On y trouve seulement une auberge de jeunesse avec un nombre limité de lits.

Groix

Les Glénan© LaOuelle, Wikicommons

Les Îles des Glénan font partie de la réserve naturelle européenne Natura 2000. Vous pouvez explorer le monde sous-marin autour des îles depuis un bateau à fond de verre. En été, la très réputée école de voile dispense ses cours pour apprendre à naviguer. On peut aussi y prendre des cours de plongée.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Les Îles des Glénan abritent une fleur que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde: la jonquille des Glénan. Elle est si rare qu’une réserve naturelle entière lui a été consacrée.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’île bretonne de Groix est si charmante qu’elle possède son propre dicton : « Qui voit Groix, voit sa joie ». Groix, qui mesure 8 km sur 3, a deux visages: une côte ouest accidenté et une côte plus accueillante.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Dans le passé, les habitants de Groix vivaient principalement de la pêche au thon. Cette industrie a apporté une grande richesse à l’île et les cottages blancs des pêcheurs datent de cette époque. Entre les deux guerres mondiales, l’industrie de la pêche au thon a connu un fort déclin. L’histoire de l’île et de la pêche est encore visible à l’écomusée.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Groix possède une plage unique en son genre: la seule plage sphérique d’Europe. Les minéraux y sont également uniques: plus de 60 espèces différentes ont été trouvées sur l’île, qui est donc une réserve naturelle de minéraux depuis 1962.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’île aux Moines est située dans le Golfe du Morbihan. Son nom signifie littéralement « île des moines ». Il fait référence aux moines qui ont reçu l’île au 8e siècle par le roi de Bretagne. Elle est plus grande que l’île d’Arz voisine et a un aspect très différent : avec les nombreux palmiers, orangers et camélias, s’en dégage une atmosphère méditerranéenne. L’île a été surnommée « la perle du Morbihan ».

Les plus belles îles de France © Getty Images

Île aux Moines

Vous pouvez explorer l’île aux Moines à pied ou à vélo, en vous arrêtant en chemin dans une belle baie ou une crique et en profitant des vues dégagées.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’Île aux Moines est pratiquement sans voiture, seuls quelques résidents en possèdent une. Cette île de 3,2 km2 compte pas moins de 350 espèces végétales différentes. Cela est dû à son climat agréable, grâce à sa situation sur un Gulf Stream chaud. L’île est très facile d’accès : une promenade en bateau de cinq minutes vous y conduira.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Molène

Décidémment, la Bretagne est riche en belles îles : l’archipel de Molène en est un autre exemple. Molène est située dans le département le plus à l’ouest de la France, le Finistère, qui signifie littéralement « le bout du monde ». Molène forme une réserve de biosphère de l’UNESCO avec l’île d’Ouessant, un peu plus occidentale, et l’île de Sein.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Molène est un paradis pour les amoureux de la nature. Autour de la plus grande île, qui ne fait que 75 hectares, se trouvent neuf très petites îles où les oiseaux et les animaux marins se sentent chez eux. Fait étonnant : on ne trouve pas un seul arbre sur toute l’île.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Il n’y a qu’un seul village sur Molène, Le Bourg, avec de belles maisons blanches et une vieille église. Même si une demi-journée suffit pour voir toute l’île, vous pouvez tout de même y passer la nuit. On y trouve un hôtel et quelques maisons de vacances.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Le Mont Saint Michel

Le Mont Saint Michel, à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Quelque 3,5 millions de touristes visite cette île chaque année. L’île, qui domine la mer, avec son impressionnante abbaye médiévale, est tout simplement magnifique. Depuis 1975, il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’abbaye du Mont Saint Michel date du 5e siècle. Le monastère est entouré de plusieurs escaliers raides. À marée basse, vous pouvez marcher jusqu’à l’île, à marée haute, elle est entourée d’eau, mais on peut y accéder par un pont.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Il y a plusieurs façons de se rendre au Mont Saint Michel: à pied par un sentier, en navette depuis le parking à 2,5 km de l’île, ou en calèche. La baie dans laquelle se trouve le Mont Saint Michel a la plus grande amplitude de marée d’Europe. La marée de printemps peut être observée à la pleine lune et vaut bien le voyage.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Noirmoutier

Noirmoutier est connue comme « l’île des Mimosas » en raison de son microclimat particulier. Cette charmante île de 49 km2 se trouve à une soixantaine de kilomètres de Nantes et a tout ce qu’il faut pour passer de bonnes vacances: un large déploiement de pistes cyclables et de sentiers de randonnée, de jolis villages, des plages de sable fin et des vues magnifiques.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Un tiers de Noirmoutier est constitué de lacs salés qui scintillent au soleil. Entre les deux, il y a de petites montagnes de sel blanc.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Bien que Noirmoutier soit accessible par un pont, elle a conservé un véritable sentiment d’insularité. Les forêts qui s’étendent jusqu’à la plage sont typiques de cette région de France. Un bon exemple est la Plage des Dames entourée par le Bois de la Chaise, où se trouvent de belles villas Belle Epoque.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L‘Île d’Oléron est la deuxième plus grande île française après la Corse, avec une superficie de 175 km2. Depuis 1966, elle est reliée à la France continentale par un pont de 3 km de long. Elle est située dans le département de la Charente-Maritime, au large Rocherfort.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Oléron

L’Île d’Oléron étant beaucoup plus grande que la plupart des autres îles françaises, il y a aussi beaucoup plus de villages, et ils ont tous quelque chose de différent à offrir. Parmi les attractions de l’île, citons le Château-d’Oléron, vieux de 300 ans, les bâtiments historiques de la plus grande ville de l’île, Saint-Pierre-d’Oléron, le village ostréicole de Fort Royer et le phare de Chassiron.

Les plus belles îles de France © Getty Images

La lumière de l’île d’Oléron est si particulière qu’on l’appelle « La Lumineuse ». On y trouve de belles plages, des forêts de pins, des rochers calcaires, mais aussi des marais et des vignobles.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Ouessant

L’île d’Ouessant (également appelée île de Ouessant) fait également partie du Finistère, mais est encore plus à l’ouest que Molène. Un vieux proverbe de marin dit : »Qui voit Molène, voit sa peine, qui voit Ouessant, voit son sang ». Ce proverbe se rapporte aux eaux autour des îles, qui sont très difficiles à naviguer. Autrefois – et encore aujourd’hui par temps de pluie – on avait vraiment l’impression d’être au bout du monde ici.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Avec une superficie de 15,58 km2, l’île d’Ouessant est beaucoup plus grande que sa petite soeur Molène. Lorsque le soleil brille, l’ambiance y est extrêmement sympathique avec une eau bleue claire tout autour et une végétation exubérante.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Il existe un sentier de randonnée de 45 km autour de l‘île d’Ouessant. En chemin, vous êtes sûr de rencontrer les fameux moutons d’Ouessant, l’une des plus petites races de moutons au monde.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Porquerolles

L’île de Porquerolles, avec ses belles plages, se trouve au large de la Côte d’Azur et forme les îles d’Hyères avec Levant et Port Cros. C’est un endroit idéal pour faire du vélo et de la marche, car les voitures n’y sont pas autorisées.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’épouse du président français Georges Pompidou a empêché l’île de Porquerolles de devenir un lieu de villégiature en persuadant son mari de l’acheter au nom de l’État et d’en faire une réserve naturelle protégée.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Un incontournable de Porquerolles est la promenade jusqu’au phare d’où l’on a une vue magnifique sur toute l’île et la mer qui l’entoure. Il est également amusant de faire la traversée vers l’île dans un bateau à fond de verre. Possible qu’en été.

Îles françaises © Getty Images

Une belle excursion d’une journée à partir de l’île de Porquerolles, surtout pour les amateurs de randonnée, est la visite de l’île voisine de Port Cros et de sa nature intacte. Bien que l’île ne fasse que sept kilomètres carrés, elle est traversée par un réseau de sentiers pédestres de 30 kilomètres.

Îles françaises © Getty Images

Îles françaises © Getty Images

Les plus belles îles de France © Getty Images

Une belle excursion d’une journée à partir de l’île de Porquerolles, surtout pour les amateurs de randonnée, est la visite de l’île voisine de Port Cros et de sa nature intacte. Bien que l’île ne fasse que 7 km2, elle est traversée par un réseau de sentiers pédestres de 30 km.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Pors Cros

Port Cros abrite trois anciennes forteresses construites par le roi François Ier (1494-1547) pour protéger l’île des attaques de pirates.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Depuis 1963, l’ensemble de l’île de Port Cros et la côte qui la précède sont un parc national. Non seulement vous n’y verrez pas de voitures, mais vous ne verrez même pas de cyclistes. Vous ne pouvez vous déplacer qu’à pied.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’Île de Ré bénéficie d’un microclimat ensoleillé et est située près de La Rochelle en Charente-Maritime. Malgré sa popularité, l’île a su préserver son caractère authentique et sa belle nature. Il y a dix villages, chacun avec sa propre atmosphère, reliés par un réseau de pistes cyclables.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Île de Ré

L’île de Ré n’est pas très minuscule, mais avec une taille d’environ 30 kilomètres sur cinq, elle n’est pas non plus très grande. Outre les villages aux maisons blanches et aux couleurs pastel, vous trouverez quelques plages de sable propre et, à l’intérieur des terres, de magnifiques vignobles et pâturages. Les parcs à huîtres et les zones de production de sel sont également intéressants à visiter.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Depuis 1987, l’île de Ré est facilement accessible depuis La Rochelle grâce à un pont de près de 4 km de long. La traverser en voiture est une expérience en soi.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Saint Honorat

Saint Honorat, qui s’étend sur 3 km2, est situé près de la ville de Cannes, dans le sud de la France, mais son atmosphère n’a rien à voir avec l’agitation de la ville. Le rythme de vie de l’île est déterminé par les moines qui vivent au monastère de Lérins.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Les moines vivent à Saint Honorat depuis le 4e siècle. Ceux qui y vivent maintenant sont heureux de vous accueillir dans leur monastère, et de vous montrer comment ils y fabriquent des vins et des liqueurs et de vous raconter la longue histoire de leur île et du monastère.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Vous pouvez également faire une promenade d’environ 2 heures sur Saint Honorat, en vous baignant dans l’eau, en faisant de la plongée ou en pique-niquant en chemin.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Île de Sein

L’Île de Sein se trouve également dans le Finistère, mais pas si loin de la côte. Un ferry vous emmène de la Pointe du Raz à l’île éloignée de huit kilomètres. On ne trouve qu’un seul village sur cette île de 58 hectares.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Sein fait l’objet de nombreuses légendes: par exemple, neuf prêtresses vierges y auraient vécu avec des pouvoirs magiques. Elle a également joué un rôle dans le mouvement de Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Une visite à l’Ecomusée permet d’en apprendre plus sur la longue histoire cette île.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L’île de Sein est exceptionnellement plate : le point le plus élevé se situe à seulement 6 m au-dessus du niveau de la mer. L’unique village de l’île est si beau qu’il a gagné une place sur la liste des plus beaux villages de France.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Tahitou

L’île normande de Tatihou est si proche de la côte que vous pouvez vous y rendre à pied depuis le village de Saint-Vaast-la-Hougue à marée basse. Comme il s’agit d’une zone très prisée par les oiseaux migrateurs, un maximum de 300 visiteurs par jour est autorisé.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Sur Tatihou, vous trouverez un musée maritime, des jardins botaniques, une forteresse, la tour Vauban et une belle réserve d’oiseaux.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Chaque année, à la fin de l’été, un festival spécial est organisé à Tatihou: Traversées Tatihou avec mélangeant musique, danse, film, photographie et nature.

Les plus belles îles de France © Getty Images

L‘île d’Yeu est située en Vendée, sur la Côte Sauvage, et s’étend sur plus de 23 km2. L’île est connue pour abriter la prison où le maréchal Philippe Pétain a purgé sa peine à perpétuité entre 1945 et sa mort en 1952, pour avoir été le chef du régime de Vichy, qui collaborait avec les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Île d’Yeu

Quelques curiosités de l‘Île d’Yeu : le Vieux-château de l’Île d’Yeu, Port-Joinville (la plus grande ville de l’île), le petit village de pêcheurs Port de la Meule, la chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle et la forteresse Pierre Levée.

Les plus belles îles de France © Getty Images

Mais l’Île d’Yeu a aussi beaucoup de beauté à offrir: des plages de sable nichées entre des rochers, de vastes dunes, des marais et des forêts de chênes et de pins.

