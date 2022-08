L’île d’Yeu, le petit coin de paradis du roi Philippe

Le roi a rejoint cette année encore son paradis secret caché à quelques encablures de la côte sauvage vendéenne. Il passe en effet ses vacances en famille à l’île d’Yeu. Et plus précisément dans sa nouvelle maison qu’il a rénovée de fond en comble et qui a causé quelques polémiques. Visite de cette île aussi belle que sauvage.

Une île au large de la côte vendéenne relativement difficile d’accès- puisque seulement accessible après une traversée de 40 minutes en bateau à partir de Port Fromentine ou celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – offre le cadre reculé parfait pour ceux qui souhaitent le calme.

Avec ses rangées de maisons blanches aux volets bleus, ses vieilles voitures de collection ou ses multiples pistes cyclables qui slaloment entre dune, dolmen et côte déchiquetée, l’île a tout d’une carte postale.

Une nouvelle maison qui n’a pas fait que des heureux

Philippe et Mathilde vont à l’Île d’Yeu chaque été depuis 2009. Lui va à la boulangerie le matin et fait du kitesurf ou du vélo. Elle fait les courses au supermarché, se promène ou fait du vélo.



Si, auparavant, ils louaient une propriété à un propriétaire belge dans le sud-est de l’île, ils ont acheté il y a un peu plus de deux ans leur propre petit pied-à-terre qu’ils ont fait retaper. L’ensemble est plutôt sobre puisqu’il s’agit d’une bâtisse de 200 mètres carrés sur un domaine de 70 hectares à l’extrême nord-ouest de l’île, face à un dolmen et dans une zone protégée.

La construction d’une annexe pour son service de sécurité a cependant provoqué quelques remous qui semblent être retombés depuis. L’année dernière, la famille y a donc passé ses vacances pour la première fois. On peut apercevoir la maison sur Google Street View (les prises d’images datent de l’été 2021). Et pour les férus de décoration, on peut aussi y voir que la maison est meublée par Baden Baden une société bruxelloise située rue Haute.

Ici il y a quelques années

L’île d’Yeu, la perle de l’Atlantique

Les paysages magnifiques de cette île invitent à la randonnée en famille. Classée, la côte sauvage offre un écrin de choix à la détente. Cette île de 23,32 km2 regorge également de criques secrètes et de points de vue spectaculaires.

L’île est aussi connue pour abriter la prison où le maréchal Philippe Pétain a purgé sa peine à perpétuité entre 1945 et sa mort en 1952, pour avoir été le chef du régime de Vichy, qui collaborait avec les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il y a aussi quelques curiosités de l‘Île d’Yeu comme le Vieux-château, Port-Joinville (la plus grande ville de l’île), le petit village de pêcheurs Port de la Meule dans une crique encastrée entre deux falaises recouvertes de lande, la chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle (bâtie vers 1040 par les moines) et la forteresse Pierre Levée.

Mais l’Île d’Yeu a aussi beaucoup de beauté à offrir: des plages de sable nichées entre des rochers, de vastes dunes, des marais et des forêts de chênes et de pins.

Plus d’informations sur l’île d’Yeu sont à trouver ici

Pour découvrir l’île, le seul vrai conseil est de louer un vélo dès que possible et de préférence électrique, car ça souffle et ça grimpe. Enfin trouver un logement à la dernière minute peut se révéler compliqué si l’on rate le dernier bateau pour le retour. La piste cyclable est longue de quarante kilomètres et fait le tour de l’île. Parfois c’est de l’asphalte, le plus souvent c’est du gravier et, sur la majorité du parcours, c’est surtout sans voiture.

A ne pas rater non plus: le sentier côtier de 27,5 kilomètres autour de l’île baptisé GR 80. L’ensemble peut se faire en 7heures si on marche d’un bon pas.