En images: Tomorrowland ouvre une « oasis magique » dans le désert de Dubaï           

Le festival electro Tomorrowland ouvrira une véritable oasis dans le désert de Dubaï en septembre. Un décor inspiré de la magie du festival belge, et où les clients auront l’occasion de passer la nuit sous la voûte étoilée au milieu des dunes.

La promesse de Tomorrowland avec ce nouveau site est une atmosphère relaxante au bord de la piscine, des saveurs et des arômes paradisiaques et une expérience unique de glamping parmi les dunes du désert d’Arabie.

Baptisée Terra Solis, l’oasis offre différentes options d’hébergement : 48 tentes, 20 lodges et 6 pool lodges. Tous les clients auront accès à une piscine, un restaurant, un bar et un bar à chicha, chacun présentant des éléments emblématiques de Tomorrowland. Son ambiance devrait être renforcée grâce à la musique et à des spectacles.

Terra Solis ouvrira en septembre et restera ouvert jusqu’en juin 2023.

En mars dernier, la deuxième édition de Tomorrowland Winter a eu lieu dans la station de ski française de l’Alpe d’Huez. Avec 18.000 visiteurs, l’événement a affiché complet.