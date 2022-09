Espagne: les paysages lunaires du volcan Tajogaite, nouvelle attraction touristique de La Palma, île jusqu’alors peu visitée

Depuis le début de l’éruption du volcan désormais appelé Tajogaite et non plus Cumbre Vieja – qui a pris fin le 25 décembre après de 85 jours – les touristes se pressent pour découvrir ces paysages lunaires. Et l’intérêt pour La Palma – l’une des îles jusqu’alors les moins visitées de l’archipel – est en plein essor.

Teodoro Gonzalez avance dans une forêt au sol couvert de cendres par le volcan de La Palma. « C’est comme marcher sur une nouvelle planète », souffle ce randonneur, un an après l’éruption qui a ravagé l’île espagnole.

Quand ce volcan – désormais appelé Tajogaite et non Cumbre Vieja comme lors de l’éruption – s’est réveillé le 19 septembre 2021, cet infirmier de 54 ans s’était déjà précipité sur la petite île de l’archipel des Canaries afin de voir les coulées de lave brûlante de ses propres yeux.

Un an plus tard, il est revenu, pour admirer cette fois le volcan éteint. « Voir un volcan récemment entré en éruption est une occasion qui ne se présente qu’une fois dans la vie », explique le quinquagénaire, venu de l’île voisine de Tenerife.

Volcan Tajogaite sur l’île de La Palma

Depuis le début de l’éruption, qui a pris fin le 25 décembre au bout de 85 jours, les touristes se pressent pour découvrir ces paysages lunaires. Et l’intérêt pour La Palma – l’une des îles jusqu’alors les moins visitées de l’archipel – est en plein essor.

Selon l’organisation hôtelière ASHOTEL, le taux d’occupation moyen dans les établissements de l’île a atteint 90,9% en août. Un chiffre largement supérieur aux attentes.

« Avant l’éruption, nous avions du mal à nous faire connaître », explique à l’AFP le vice-président d’ASHOTEL Carlos Garcia Sicilia. « Certes, le volcan a été un grand malheur, un coup dur pour l’économie de l’île. Mais je pense que la moitié de la planète a entendu parler de La Palma maintenant ».

Touristes venus voir les coulées de lave du volcan Tajogaite sur l’île de La Palma

« Se rapprocher le plus possible »

Surnommée « La Isla Bonita » (« La belle île »), La Palma abrite une nature préservée, comprenant des forêts verdoyantes, des pics rocheux et des paysages désertiques et a été déclarée réserve de biosphère par l’Unesco.

Des atouts de choix que les voyagistes entendent mettre en valeur: le nombre de navires de croisière faisant escale à La Palma a ainsi augmenté ces derniers mois, tout comme le nombre de vols directs en provenance d’Espagne continentale et d’Europe. La compagnie low-cost Ryanair a ouvert une base en mars sur l’île.

Touristes venus voir les coulées de lave du volcan Tajogaite sur l’île de La Palma

Le groupe Excursiones Jesus, qui propose des excursions d’une journée en ferry depuis Tenerife, l’île la plus visitée des Canaries, propose à présent trois sorties hebdomadaires contre une seule avant l’éruption.

« Les gens veulent se rapprocher le plus possible de l’endroit où l’éruption s’est produite », explique à l’AFP le fondateur de l’entreprise, Jesus Molino.

Maisons englouties par les coulées de lave du volcan Tajogaite sur l’île de La Palma

Parmi les touristes affluant sur l’île se trouvent des habitués, à l’image de Rita Ley, une retraitée allemande de 59 ans venue voir à quoi ressemblait La Palma un an après. « C’est dur car tout a été détruit », les coulées de lave ayant englouti plus de 1.000 maisons, « mais c’est intéressant de voir que la Terre est vivante », confie-t-elle.

Maisons englouties par les coulées de lave du volcan Tajogaite sur l’île de La Palma © Getty Images

Bons de voyage

Pour le gouvernement, qui a distribué 20.000 bons de voyage de 250 euros à des Espagnols pouvant être utilisés dans les hôtels et restaurants, le tourisme est perçu comme un moyen de relancer l’économie de l’île.

Pour renforcer son attrait, une tyrolienne géante a été inaugurée dans le nord de La Palma, ainsi qu’un centre d’accueil des visiteurs à l’observatoire astronomique de Roque de los Muchachos.

Les autorités aident également à la reconstruction d’infrastructures touristiques alors que 3.000 des 8.000 lits touristiques de La Palma ont été détruits par la lave ou sont situés dans des zones interdites d’accès, en raison de la persistance de gaz volcaniques dangereux.

Vue aérienne des coulées de lave du volcan Tajogaite sur l’île de La Palma © Getty Images

Mais ces efforts permettront-ils une présence durable des touristes dans l’île ? Ces dernières années, Hawaï et l’Islande ont vu eux aussi le nombre de visiteurs grimper en flèche après des éruptions, mais le phénomène s’est essoufflé.

Une situation que le secteur redoute à La Palma. L’éruption volcanique « ne sera pas aussi fraîche dans la mémoire des gens » l’année prochaine et l’île ne sera sans doute « plus aussi populaire », pronostique ainsi Jonas Perez, fondateur d’Isla Bonita Tours.