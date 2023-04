La Thaïlande en 11 adresses design chic

Dans l’univers du design asiatique, la Thaïlande doit sa belle réputation à ses pavillons perchés dans les arbres, ses cabanes forestières ou ses hôtels néo-tropicaux. Et si le pays n’est pas encore au sommet en matière d’art, de design et d’architecture… ce n’est qu’une question de temps.

A Chiang Mai

Kaomai Tea Barn – Un thé avec vue

Baptisée Kaomai Estate 1955 et située à une heure de route de la «ville des temples», alias Chiang Mai, cette ancienne plantation de tabac a été transformée en hôtel, café, musée et salon de thé. Les anciens entrepôts, réaffectés par PAVA Architects, sont pensés pour que les tours s’intègrent harmonieusement dans l’environnement. Le Tea Barn, par exemple (photo ci-dessus), s’enfonce partiellement dans le sol, tandis que ses petites fenêtres rectangulaires percées dans les murs de briques laissent littéralement entrer la nature et les rayons du soleil formant de jolis motifs graphiques. Les briques inutiles, elles, ont été récupérées pour bâtir le comptoir. Bon à savoir: ce projet a remporté un Unesco Award for New Design in Heritage Contexts.

kaomailanna.com/estate.php

Wood and Mountain Cabin – Au fond des bois

C’est dans le nord de la Thaïlande que le cabinet d’architecture Sher Maker a imaginé cette étonnante cabane forestière. La structure métallique rectangulaire se distingue par les panneaux qui l’entourent, construits avec du bois noirci qui a été «brûlé» selon la technique du shou sugi ban, soit une couche carbonisée offrant une protection contre le feu, les insectes ou la moisissure. L’hébergement, isolé de tout au cœur du parc national de Doi Suthep-Pui, se trouve dans le district de Mae Rim, à une demi-heure de route de Chiang Mai.

Dès 207 euros la nuit sur Airbnb. airbnb.com/rooms/592994728833108580

Wood and Mountain Cabin © SDP

A Khao Yai

Intercontinental Khao Yai – Sur de beaux rails

A trois heures de route au nord de la capitale thaïlandaise, le designer Bill Bensley a peut-être conçu l’hôtel le plus extraordinaire du pays. Toutes les chambres, les restaurants et même le spa ont été aménagés à la manière d’un train de luxe vintage, comme une ode à l’âge d’or de l’Oriental Express. Bill Bensley, grand amateur d’épopées sur rails, a dégoté des vieux wagons pour y greffer des salles de bains en marbre, des boiseries, des robinets dorés et autres objets Art déco. Résultat? Un lieu qui respire le «romantisme ferroviaire» et où l’enregistrement se fait à un authentique guichet rénové. Autour, pour les balades, se déploie le très beau parc national de Khao Yai, mais aussi quelques musées et galeries d’art.

Dès 148 euros la nuit. khaoyai.intercontinental.com

Intercontinental Khao Yai © SDP

A Bangkok

Chim Chim – Un flot de couleurs

A la fois cantine et café, ce «restaurant social inspiré par l’art» régale à toute heure pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner ou même le brunch. Les plats sont aussi colorés que le sol en terrazzo noir et blanc, les coussins funky, les meubles jaune vif et les œuvres d’art accrochées aux murs. Le style: un mélange de mid-century modern, de néo-tropical et de Bauhaus, enrichi de créations d’Arne Jacobsen encadrées de peintures d’artistes thaïlandais qui forment un univers polychrome plus harmonieux qu’il n’y paraît. Chim Chim, planté au rez-de-chaussée de l’hôtel design Siam@Siam, offre également un espace d’exposition aux artistes. Sur la mezzanine, se déploient des dessins de Pomme Chan, une illustratrice de Bangkok qui travaille notamment pour Nike et Marc Jacobs. Le menu met l’eau à la bouche: croissant meringué au yuzu, cruffin au tiramisu, macaron au snickers ou dirty coffee.

chimchimbangkok.com

Chim Chim © SDP

Potong – Le petit nouveau

Cette construction de style sino-portugais, bâtie en 1910, fut longtemps le plus haut bâtiment de Chinatown et ses cinq étages accueillirent une pharmacie pendant plus de cent ans. La cheffe Pam Utharntharm, quatrième génération, est revenue à ses racines après un détour gastronomique avec Jean-Georges Vongerichten à New York. Elle a transformé le Potong en restaurant de cuisine «fusion thaïe et chinoise», avant d’atterrir sur la célèbre liste des «30 under 30» du magazine Forbes, de recevoir une étoile Michelin et de décrocher le prix de «Thailand opening of the year» en novembre dernier. Au fil des étages conservés «dans leur jus», se déploient notamment un speakeasy et un rooftop ultrachaleureux.

130 euros le menu 20 services. restaurantpotong.com

Potong © SDP

Nana Coffee Roasters – Les rois du café

Les propriétaires du Nana Coffee Roasters ont remporté le championnat national thaïlandais des baristas à plusieurs reprises, ainsi que la Brewer Cup pour leur café filtre. Quant au personnel, il suit des ateliers de «coffee storytelling» – à chaque grain son histoire. Autant dire que si vous aimez le café, vous êtes au bon endroit pour goûter un liquide mémorable… dans un décor qui l’est tout autant. Le pavillon en acier du quartier de Bang Na abrite des banians dans le jardin, qui jouent un rôle crucial dans l’atmosphère décontractée des lieux. Si les trois bars Nana sont différents, ils ont un point commun: la lumière y est filtrée pour offrir aux clients une délicieuse parenthèse tamisée…

nanacoffeeroasters.com

Nana Coffee Roasters © SDP / Jinnbor Jinnawat Borihankijanan

The Mustang Blu – Comme au cinéma

Ce boutique-hôtel, situé au cœur du quartier créatif de Chinatown, est clairement l’un des plus photogéniques de Bangkok. Sa façade datant de la fin des années 1800 rappelle le Flatiron de New York. Ancienne banque, l’établissement a été transformé par la styliste Ananda Chalardcharoen en un B&B de dix chambres baignant toutes dans une atmosphère aussi raffinée que mystérieuse. Animaux empaillés, plantes tropicales, meubles anciens, livres vintage, lumières douces et murs écaillés… Pas de doute, ces lieux-là ont une âme!

Dès 206 euros la nuit. Instagram @themustangblubangkok

The Mustang Blu © SDP

The Standard – Une bouffée d’art frais

L’année dernière, la chaîne américaine branchée The Standard ouvrait un hôtel dans le légendaire gratte-ciel King Power Mahanakhon, haut de 317 mètres et surnommé Pixel Tower ou Tetris Building. Les fenêtres de la tour sont disposées en quinconce, comme dans un jeu de… Tetris. A l’intérieur, la couleur règne: le designer espagnol Jaime Hayon a mis le paquet avec des murs roses et verts, des sols en terrazzo, des motifs graphiques et des détails Art déco étincelants. Le hall, lui, ravira les amateurs de design maximaliste, tandis que sept bars à cocktails, des restaurants et même un salon de thé s’occupent des épicuriens. Une vraie bouffée d’air frais dans le paysage hôtelier plutôt épuré de la capitale.

Dès 170 euros la nuit. standardhotels.com

The Standard © SDP

Villa Frantzén – Un soupçon de Suède

Quand un chef Michelin s’expatrie, ça fait toujours du bruit. Björn Frantzén – numéro six sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde – a récemment ouvert cette Villa Frantzén pour y promouvoir sa cuisine scandinave aux influences asiatiques. Prêtant ses origines suédoises à la Thaïlande, il a confié la décoration des lieux à Joyn, un studio de design basé à Stockholm qui a fait le voyage avec des céramiques (celles de Calle Forsberg), de la verrerie (Reijmyre) et des luminaires (Matteo Messervy). Le point fort du lieu, au-delà des assiettes? Son bar où l’on peut déguster des cocktails et des plats sans réservation ni menu.

villafrantzen.com

Villa Frantzén © SDP

A Hua Hin

Peri Hotel – Spot à surfeurs

On est ici à Hua Hin, aussi baptisée la «riviera thaïlandaise». Les surfeurs adorent l’endroit et, comme on n’y croise pas de vagues monstrueuses, les débutants sont les bienvenus. L’hôtel propose des chambres classiques ou des suites de luxe avec hamacs et jardins privés. Le style? Celui d’un surfer’s lodge, avec des couleurs pastel, des meubles en rotin et des parois en bois façon cottage. Même topo à Khao Yai, d’ailleurs, où l’enseigne possède une autre adresse.

Dès 69 euros la nuit. theperihotel.com

Peri Hotel © SDP

A Phuket

Jampa – Parenthèse verte

Certes, on associe Phuket au tourisme de masse. Mais ses forêts abritent aussi quelques trésors, dont le centre de bien-être Tri Vananda, avec son restaurant Jampa, petite merveille tant sur le plan architectural que gastronomique. Le pavillon sur pilotis a été conçu par les cabinets de design et d’architecture AvroKO et Habita Architects. Une passerelle permet d’accéder au restaurant en passant par la cime des arbres. Ensuite, place à une cuisine qui privilégie les ingrédients locaux selon une philosophie «zéro déchet». Les assiettes affichent ainsi du citron rose ou du mapriang, mêlant des saveurs insolites qui ont valu au lieu une étoile verte au Michelin en 2023.

jamparestaurant.com

Jampa © SDP

