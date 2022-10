Le top 100 des meilleurs bars à cocktails à travers le monde en 2022

Le prestigieux classement des World’s 50 Best Bars vient d’être rendu public. Bonne nouvelle, six adresses parmi les dix premières sont en Europe.

Pour établir ce classement de référence, un panel de 650 amateurs de cocktails anonymes à travers le monde, a été consulté. Ce top 100 est reconnu comme le guide annuel ultime des bars à cocktails les plus remarquables du monde, et sert pour de nombreux voyageurs passionnés, un guide pour choisir leurs destinations.

Les 50 meilleurs bars du monde 2022

50. Bulgari Bar, Dubaï, EAU

49. Le magasin de fleurs de Lucy, Stockholm, Suède

48. Bar Benfiddich, Tokyo

47. Employés seulement, New York, États-Unis

46. L’antiquario, Naples, Italie

45. Galaxy Bar, Dubaï, EAU

44. Carnaval, Lima, Pérou

43. HIMKOK, Oslo, Norvège

42. CoChinChina, Buenos Aires

41. Cantina OK !, Sydney, Australie

40. Grenouille rouge, Lisbonne, Portugal

39. Locale Firenze, Florence

38. Zuma, Dubaï, EAU

37. Un bar avec des formes pour nom, Londres

36. Dante, New York, États-Unis

35. 1930, Milan, Italie

34. Overstory, New York

33. Manhattan, Singapour

32. Baltra Bar, Mexico City

31. Line, Athènes, Grèce

30. Swift, Londres

29. Peut-être Sammy, Sydney, Australie

28. Argo, Hong Kong

27. Tres Monos, Buenos Aires, Argentine

26. Sidecar, New Delhi, Inde

25. Kumiko, Chicago, États-Unis

24. Tropic City, Bangkok, Thaïlande

23. Les moustaches de Satan, Londres

22. Attaboy, New York, États-Unis

21. Cafe La Trova, Floride, USA

20. Baba Au Rum, Athènes, Grèce

19. The Clumsies, Athènes, Grèce

18. Floreria Atlantico, Buenos Aires, Argentine

17. Coa, Hong Kong

16. Boisson Kong, Rome, Italie

15. Gourou du saumon, Madrid, Espagne

14. BKK Social Club, Bangkok, Thaïlande

13. Hanky Panky, Mexico City

12. Jigger & Pony, Singapour

11. Handshake Speakeasy, Mexico City

10. Alquímico, Cartagena, Colombie

9. Katana Kitten, New York, USA

8. Le Connaught Bar, Londres

7. Deux Schmucks, Barcelone, Espagne

6. Double Chicken Please, New York, USA

5. Petite Porte Rouge, Paris, France

4. Licorería Limantour, Mexique





3. Sips, Barcelone, Espagne





2. Tayēr + Elementary, Londres





1. Paradiso, Barcelone, Espagne

La suite du classement, de la 51e à la 100e place

51. Sago House, Singapour

52. Barro Negro, Athènes, Grèce

53. Cause Effect Cocktail Kitchen, Le Cap, Afrique du Sud

54. La Factoría, Vieux San Juan, Porto Rico

55. 28 Hong Kong Street, Singapour

56. Quinary, Hong Kong

57. Mo Bar, Singapour

58. Mimi Kakushi, Dubaï, EAU

59. Schofield’s, Manchester, Royaume-Uni

60. Caretaker’s Cottage, Melbourne, Australie

61. Presidente, Buenos Aires, Argentine

62. Tan Tan, São Paulo, Brésil

63. le Sg Club, Tokyo, Japon

64. Brujas, Mexico City, Mexique

65. Analogue, Singapour

66. El Barón, Cartagena, Colombie

67. Atlas, Singapour

68. Hero Bar, Nairobi, Kenya

69. No Sleep Club, Singapour

70. La Sala De Laura, Bogotá, Colombie

71. Tjoget, Stockholm, Suède

72. Three Sheets, Londres, Royaume-Uni

73. Camparino à Galleria, Milan, Italie

74. Noix de muscade et girofle, Singapour

75. Side Hustle, Londres, Royaume-Uni

76. Candelaria, Paris, France

77. La Cour, Rome, Italie

78. Röda Huset, Stockholm, Suède

79. Vesper, Bangkok, Thaïlande

80. Dead End Paradise, Beyrouth, Liban

81. Lost & Found, Nicosie, Chypre

82. Indulge Experimental Bistro, Taipei, Taiwan

83. Bar Goto, New York, États-Unis

84. Le Syndicat, Paris, France

85. Danico, Paris, France

86. Freni E Frizioni, Rome, Italie

87. Re, Sydney, Australie

88. Art of Duplicity, Le Cap, Afrique du Sud

89. Donovan Bar, Londres

90. République, Singapour

91. Antique American Bar, Bratislava, Slovaquie

92. La Maison des Machines, Le Cap, Afrique du Sud

93. Mace, New York, États-Unis

94. Sweet Liberty, Miami, USA

95. Le Bamboo Bar, Bangkok, Thaïlande

96. The Dead Rabbit, New York, États-Unis

97. Tag, Cracovie, Pologne

98. Zapote Bar, Playa Del Carmen, Mexique

99. Tesouro, Goa, Inde

100. Sin + Tax, Johannesburg, Afrique du Sud

Source www.theworlds50best.com