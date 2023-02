Sports d’hiver: les logements les plus populaires sur Airbnb

Si entre crise économique et réchauffement climatique, les sports d’hiver deviennent un vrai casse-tête, pour ceux qui peuvent encore en profiter, la tendance est aux hébergements qui en jettent.

Le studio rikiki, avec lits cachés sous les banquettes du salon et synonymes, pour ceux qui s’y couchaient, de semaine passée dans des relents de fromage fondu et de chaussettes de ski mal essorées? Il appartient aux sports d’hiver d’hier, quand avoir de la neige était encore une certitude passé une certaine hauteur et que la pratique, si pas démocratique, était ouverte à plus de budgets.

Surprise? Alors que le pouvoir d’achat fond comme neige au soleil, sur Airbnb, les logements « sports d’hiver » les plus populaires n’ont rien de modeste, au contraire même. Jacuzzi, bain nordique voire même piscine, la liste des hébergements plébiscités à la montagne comporte le sommet du chic.

Les 5 logements de sports d’hiver les plus populaires en France?

1) Un appartement luxueux d’une chambre avec jacuzzi et terrasse ensoleillée à Chamonix-Mont-Blanc (200€ la nuit, quatre nuits minimum)

2) L’alcôve, une cabane cosy avec bain nordique dans les Hautes-Vosges, à La Bresse (127 euros la nuit, quatre nuits minimum)

3) L’Eterlou, un chalet au pied des pistes avec terrasse surplombant la vallée à Saint-Michel-de-Chaillol, en Provence-Alpes-Côte d’Azur (108 euros la nuit, deux nuits minimum)

4) Un chalet atypique en triangle avec vue plongeante sur le massif du Jura (118 euros la nuit)

5) Un chalet prévu pour accueillir jusqu’à 19 personnes, avec piscine, jacuzzi, sauna finlandais, hammam, salle de cinéma et piste de danse (967 euros la nuit, trois nuits minimum)

On est loin de votre 10 mètres carré (ressenti: 2 mètres carré max) « pensé pour accueillir confortablement six personnes »… Et il n’y a pas qu’en France que les hébergements atteignent des sommets.

Et dans le reste du monde?

En Italie, le logement plébiscité par les voyageurs marie design contemporain, déco scandinave et profusion de baies vitrées ouvertes sur les pistes aux alentours, tandis qu’au Canada, on est sur un micro-hébergement ultra haut-de-gamme semblant sortir tout droit des pages d’un magazine de déco.

Qu’importe le prix pourvu qu’on ait l’ivresse? À titre de comparaison, selon une étude nationale réalisée par Skidata, le coût moyen d’un séjour au ski (comprenant hébergement, location du matériel et forfait) en France est de 990 euros pour un couple, contre 1450 euros pour une famille avec deux enfants.

Envie de faire baisser le budget? Sachez qu’à titre de comparaison, un forfait d’une semaine vous coûtera 321 euros sur le domaine des 3 Vallées, contre 45 euros seulement à Les Coulmes. Ceci étant, malgré les données scrupuleusement compilées par Skidata, sachez que les professionnels du tourisme revoient ce budget (grandement) à la hausse, estimant qu’une semaine au ski coûte plutôt en moyenne entre 900 et 1000 euros… par personne. Le ski de fond au Signal de Botrange, sinon, c’est bien aussi. Enfin, quand il daigne neiger…