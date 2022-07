Patrimoine témoin d’une histoire riche et prestigieuse, les paysages verdoyants, climat chaud et vivifiant, plages aux couleurs sublimes, air iodé, et délices gastronomiques, quand on a voyager à travers le Portugal, on en est presque à ne plus vouloir voyager ailleurs…

Lisbonne, capitale haute en couleurs © iStock

Les plaines d’Alentejo© iStock

Les plages de l’Algarve© iStock

Le parc naturel de l’Arrábida© iStock

La vielle d’Aveiro© iStock

Le Monastère de Batalha, construit en 1385© iStock

La Tour de Belém à Lisbonne© iStock

Le Sanctuaire du Bon Jésus du Mont à Braga© iStock

Cascais, une ville balnéaire cosmopolite à 30 kilomètres à l’ouest de Lisbonne., où se situait jadis la résidence d’été du roi© iStock

Coimbra, une petite ville historique où il ne faut pas manquer de visiter l’université, la plus ancienne du monde lusophone© iStock

Le pont Louis Ier qui relie Porto à Vila Nova de Gaia© iStock

Le Douro et sa vallée© iStock

Évora dans la région de l’Alentejo, la ville possède un grand nombre de monuments bien conservés.© iStock

Fátima, un lieu de pèlerinage important.© iStock

Funchal sur l’île de Madeire© iStock

Guimarães, une ville du nord du Porugal qui a joué un rôle important dans l’histoire du pays.© iStock

Le Monastère des Hiéronymites à Lisbonne© iStock

Lagos, une des petites villes les plus populaires de l’Algarve© iStock

Les laurisylves à Madeire© iStock

Le Palais national de Mafra, une ancienne résidence royale de style baroque.© iStock

Marvão, une ville fortifiée dotée d’un château impressionnant© iStock

Monsaraz, une des plus anciennes villes du sud du Portugal© iStock

Le château de Noudar près de Barrancos au nord du Portugal© Astrofografia, Wikicommons

Óbidos, une ville fortifiée médiévale près de la côte© iStock

Le parc national de Peneda-Gerês, seul parc national du pays, il est situé au nord ouest du pays © iStock

L’île de Pico aux Açores dominée par le volcan Ponta do Pico © iStock

Portimão, une station balnéaire de l’Algarve © iStock

Porto, une ville colorée magnifiquée située au bord du Douro © iStock

Praia da Marinha, une des plus belles plages du Portugal © iStock

Ria Formosa, une lagune de six îles dans l’Algarve © iStock

Sagres, une ville située à la pointe extrême sud-ouest du Portugal, connue pour ses falaises impressionnantes. © iStock

Cabo Espichel près de Sesimbra © iDiego Delso, Wikicommons

Sintra et le palais Pena © iStock

La ville de Tomar au centre du Portugal avec le Convento de Cristo du 12e siècle © iStock