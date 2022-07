Les plus belles plages du monde 1/6: Whitehaven Beach en Australie

Chaque semaine, Le Vif Weekend vous fait découvrir les plus belles plages du monde. Cette semaine, découverte de “la plus belle plage du monde 2021”, selon les internautes. Avec son sable blanc et ses eaux cristallines, difficile de ne pas être conquis par ce petit bijou à l’Est de l’Australie.

Pour aller « dormir dans le paradis blanc » comme le chantait Michel Berger en 1990, c’est en Australie, et plus précisément dans le Queensland, qu’il faut se rendre. Située sur l’île Whitsunday aux portes de la barrière de corail australienne, la plage de Whitehaven est d’une beauté immaculée. Du sable blanc sur 7 kilomètres, des eaux turquoises à n’en plus finir et une forêt tropicale à quelques mètres… Pas étonnant qu’elle ait été élue en 2021 plus belle plage du monde lors d’un sondage lancé par TripAdvisor.

Elle fait partie d’une zone protégée, au sein du parc national des îles Whitsunday. Aucun hôtel ne s’y trouve. Néanmoins les plus téméraires pourront camper sur place, avec l’autorisation des autorités. Une expérience originale qui permet surtout d’avoir la plage pour soi seul de 15h à 9h du matin.

Une autre façon de la découvrir est de se rendre à Hill Inlet, un piont de vue situé à quelques kilomètres de la plage, qui offre une vue imprenable sur Whitehaven Beach. Il permet même d’apercevoir certains grands poissons présents dans les eaux cristallines australiennes.

Lors du trajet en bateau jusqu’aux Îles Whitsunday, il est d’ailleurs fréquent de croiser des baleines venues donner naissance à leurs petits.

Vue aérienne de Whitehaven Beach. © Arterra Universal Images Group via Getty Images

Une excursion de ce côté de l’Australie est également l’occasion de découvrir le Conway National Park, situé sur la côte du continent. Cette zone abrite la plus grande forêt tropicale de basse altitude de l’État du Queensland et offre à ses visiteurs plusieurs options de randonnée. Au programme : mangroves, oiseaux exotiques, cascades et plantes tropicales.

Pour ceux qui n’apprécient pas les longues marches en forêt, les îles aux alentours de la plage Whitehaven se visitent. Hamilton Island, Lupton Island ou encore Dent Island, chacune a son charme, proposant diverses activités, de la croisières au golf en passant par l’incontournable farniente.

Par Shirine Ghaemmaghami