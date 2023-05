Les secrets de voyage d’Alice d’Orgeval, journaliste baroudeuse

Alice d’Orgeval, journaliste et baroudeuse dans l’âme, n’a plus besoin de partir loin pour garder le goût du voyage. Dans un nouveau guide richement illustré, elle partage ses virées nature aux quatre coins de la France. Entre deux escapades sur les traces du loup dans le Vercors ou chez un chef maraîcher, elle répond à nos questions sur le vif.

De quelles destinations rêve Alice d’Orgeval, outre celles rassemblées dans ses Escapades vers le vivant? Quels sont ses conseils pour voyager de manière apaisée? Entretien avec une mordue de découvertes qui n’aime rien tant que les partager.

La question que l’on vous pose le plus souvent?

«T’es où?»! C’était quand je ne tenais pas en place et que je filais à l’aéroport tous les quatre matins. Le confinement est passé par là, stoppant cette frénésie. J’ai compris aussi que je n’étais plus alignée à mes envies. Mes écrivains voyageurs préférés, Wilfred Thesiger, Bernard Ollivier, Nicolas Bouvier ou Thoreau incarnent un voyage lent, à pied, en pleine nature…

La destination qui vous résiste?

Avant, j’aurais dit la Tasmanie! Maintenant, c’est plutôt Bialowieza, en Pologne, qui est la dernière forêt primaire d’Europe. Je pense aussi au Sussex anglais ou aux marais du Cotentin pour écouter les grenouilles chanter au crépuscule…

Lire aussi: En images : Les endroits les plus fascinants de Pologne

Ce qui ne pardonne pas quand on part à l’aventure?

Se prendre pour un aventurier. J’aime cette citation de Rilke: «Prends garde, ô voyageur, la route marche aussi.»

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

Des longueurs et des longueurs de piscine… Il paraît qu’on peut, rien qu’en y pensant, ressentir les bienfaits d’une pratique. Je m’en persuade.

Un métier que vous auriez pu exercer?

N’importe quel métier en rapport avec le temps ou l’espace. Je trouve passionnant ce que notre lien au temps et à l’espace dit de nous-même. Donc architecte, paysagiste ou même tous les thérapeutes qui nous reconnectent à notre boussole interne, sophrologue, réflexologue…

Le paysage que vous rêvez d’avoir sous les yeux au réveil?

L’océan de la Casamance.

La première chose à faire lorsque l’on arrive à destination?

J’ai besoin d’atterrir et de reprendre mon souffle. De m’asseoir 15 minutes dans le premier endroit calme que je trouve sur mon chemin, puis faire un tour de quartier pour m’orienter et observer.

Le plat qui vous emmène loin?

Le kashk bademjoon, une préparation iranienne classique à base d’aubergine, ou les khinkalis géorgiens… Les saveurs, les odeurs, me rappellent immanquablement que partir loin me manque évidemment.

Lire aussi: Recette de ash iranien, non conforme mais si délicieuse

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Et en même temps la plus belle. Un enfant. Comment ne pas s’inquiéter de l’avenir du monde?

Ce qui vous saoule vraiment?

Les réseaux sociaux pour le temps qu’ils nous volent.

Un mot pour vous décrire?

Voyageuse dans l’âme. Comme j’ai décidé de partir peu, je voyage à travers mes lectures. En ce moment je lis Le grand orchestre des animaux de l’éco-acousticien Bernie Krause. Un voyage sonore stupéfiant.

La personne qui vous influence le plus?

Les araignées de ma maison dans le Perche. Je n’ai qu’à les observer, immobiles et discrètes, pour sentir à quel point l’agitation de notre monde est vaine.

Lire aussi: Road trip le long de la côte Sud d’Angleterre

Votre achat le plus bizarre?

Un piège à araignée justement. L’objet ressemble à une petite boîte transparente munie d’un manche. On peut observer l’animal avant de le relâcher. Ainsi ma fille de 4 ans ne les craint pas, et j’en suis très fière.

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Arrêter de tondre. Vous rendrez la vie plus belle à vos voisins les plus proches, insectes, hérissons, et autre peuple de l’herbe.

L’endroit où vous aimeriez vous téléporter, là, tout de suite?

Eh bien là où se trouvent mes pieds! Dans cette course sans interruption qu’est mon quotidien, ce serait déjà formidable d’arriver à me poser dans l’instant présent.

Escapades vers le vivant: Rencontres, adresses et expériences pour renouer avec la nature en France, par Alice d’Orgeval, éditions Gallimard Voyage.

Lire aussi: Mariam Alard, journaliste: « J’adore voyager seule, cela offre une liberté totale »