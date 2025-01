Le portail de location de vacances Holidu a établi un classement des villes françaises et européennes les plus enneigées. Alors, dans quelle ville faut-il aller (ou vivre) quand on aime la neige?

Ah! Janvier… Les fêtes sont passées et l’hiver s’étire, s’étiiiire… Heureusement, la neige a pointé le bout de son nez tôt et abondamment cette année, en France et en Europe. Dès la fin du mois de novembre, la tempête Caetano a recouvert de neige certaines régions de France, jusque dans les plaines, et c’est un Noël blanc que nombre de montagnards ont pu vivre dans les monts français, les Alpes notamment, cette année. Les stations de ski s’en frottent les moufles!

Envie d’en profiter? Le plateforme de locations de vacances Holidu a établi un classement des villes françaises et européennes où il neige le plus chaque hiver. Ou devrait-on dire deux classements, puisque le premier concerne les villes françaises uniquement tandis que le second s’attarde sur les villes d’Europe.

Côté méthodologie, ce sont les villes de plus de 300.000 habitants qui ont été prises en compte pour l’étude européenne, et de 50.000 habitants côté français. Donc si vous n’y voyez pas votre petit village de vacances, c’est normal. Les classements ont été établis à partir des données de World Weather Online. Pour chaque ville, ont été recueillies les données historiques sur le nombre de jours de neige par mois au cours des 12 dernières années. Ces données ont ensuite été utilisées pour calculer le nombre moyen de jours de neige pendant les mois d’hiver, d’octobre à mars. Dans le cas où 2 villes ou plus avaient le même résultat, la priorité a été donnée à la ville ayant les températures les plus basses.

Les villes françaises où il neige le plus

1. Annecy, Haute-Savoie – 4,17 jours de chute de neige par mois

Sans trop de surprises, c’est Annecy qui remporte la palme des villes françaises les plus enneigées, avec un peu plus de 4 jours de neige par mois. Nichée au coeur de la Haute-Savoie, la « Venise des Alpes » se hisse également à la 4e place des villes les plus enneigées d’Europe (mais à égalité avec la troisième ville, si on compte en nombre de jours de chute de neigeà. Si vous avez envie d’allier citytrip et paysage féérique enneigé, c’est à Annecy que vous devez aller.

2. Grenoble, Isère – 2,50 jours de chute de neige par mois

Autre ville idéale pour un citytrip hivernal, Grenoble connait 2,5 jours par mois de chute de neige entre octobre et mars, situant la ville à la 14e position du classement européen. Entourée du Vercors, de la Charteuse et de Belledonne, la ville offre un décor montagnard spectaculaire qui fait le bonheur de ses habitants et visiteurs. Si vous aimez la ville mais aussi les sports d’hiver, Grenoble est votre destination idéale.

3. Chambéry, Savoie – 1,67 jour de chute de neige par mois

Sur la troisième marche du podium se trouve une autre grande ville dynamique française. Chambéry, joyau de la Savoie, rencontre une moyenne de 1,67 jours par mois de chute de neige en saison hivernale. Comme sa grande soeur Grenoble, la ville est entourée de paysages montagnards qui lui donnnent cette atmosphère savoyarde pittoresque qu’on aime particulièrement retrouver en hiver.

Retrouvez tout le classement français ci-dessous, et le classement européen encore plus bas.

Les villes européennes les plus enneigées en hiver

Et en Europe alors? Pas de podium pour la Belgique, sans trop de surprises, mais de belles places pour les pays nordiques et de l’est européen.

1. Oslo, Norvège – 5,33 jours de chute de neige par mois

C’est la capitale norvégienne qui connaît le plus de chute de neige avec 5,33 jours par mois. Les basses températures permettent à la neige de tenir, ce qui permet à ses habitants ou visiteurs d’en profiter un maximum, les transports publics rendant accessibles les sites de sports d’hiver. Le rêve!

2. Helsinki, Finlande – 4,33 jours de chute de neige par mois

On reste en Scandinavie à Helsinki, qui rencontre 4,33 jours de neige par mois. Et comme sa voisine norvégienne, les températures constamment négatives permettent à la ville de garder son manteau blanc tout l’hiver. Ce n’est pas pour rien que la Finlande est le pays du sauna! Un petit plongeon dans la mer baltique en sortant du sauna est une expérience unique. Magique!

3. Talinn, Estonie – 4,17 jours de chute de neige par mois

La capitale estonienne compte le même nombre de jours de chute de neige que sa voisine française Annecy, mais comme il y fait plus froid, elle se hisse à la troisième place du podium européen. Si vous cherchez une destination hivernale qui sort des sentiers battus, filez à Talinn. L’atmosphère médiévale de la ville est dépaysante à souhait, vous pourrez y découvrir son patrimoine tant historique et culturel que gastronomique et artisanal. Pittoresque!

Retrouvez le classement européen complet ci-dessous.