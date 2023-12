Au fil de ses petites rues 100% piétonnes, le centre de Louvain-la Neuve regorge de commerces originaux où faire son shopping en flânant. Des bières ou des thés rares aux pépites déco en passant par les articles pour tout-petits super craquants, il y en a pour toutes les envies.

1. Gourmet Store

Si vous aimez les cadeaux comestibles, vous ne pouvez pas mieux tomber avec cette épicerie fine spécialisée dans les produits de bouche artisanaux et du terroir (des apéritifs divers, des épices, des sardines, des pâtes, des huiles, des vinaigres, des biscuits, du chocolat,…), mais aussi des vins fins, des spiritueux et des bières sélectionnés avec soin.

Amateurs de bulles belges? Vous pourrez découvrir ici les meilleurs crémants wallons comme celui du Chant d’Eole à Quévy ou du Domaine du Chapitre, à Nivelles. La boutique qui s’est offert un makeover complet en septembre dernier doit aussi sa réputation à ses whisky et ses rhums d’exception.

On y organise d’ailleurs régulièrement des dégustations. Un mur entier derrière le comptoir est dédié aux cafés en vrac. La maison compose aussi des paniers gourmands sur-mesure.

www.gourmet-store.be

2. Monica Jane – Beauty Boudoir

Photo Isabelle Willot

Avec ce joli boudoir aux couleurs poudrées et acidulées, Laetitia voulait que les clientes qui poussent sa porte ne se retrouve pas dans un simple institut de beauté mais dans un lieu intime et accueillant où passer un moment agréable en se faisant du bien. Tout ça en se laissant tenter par de jolis bijoux, des bougies parfumées originales, des bouquets de fleurs séchées.



Ce n’est pas ici que l’on vous posera des ongles en gel, la maison a opté pour Manucurist, la marque française que tout le monde s’arrache pour vos mains comme pour vos pieds. Les vernis et coffrets sont également disponibles à la vente.

Photo Isabelle Willot

Spécialisée dans les chignons et les coiffures tendances, l’équipe ne réalise pas de coupes ou de coloration, mais uniquement des jolies tresses, des chignons flous, des ondulations légères, à associé ou non avec le plus jolie des maquillages. Une série de soins et massages – que l’on peut offrir sous la forme de vouchers – sont également proposés en cabine.

www.monicajane.be

3. Case Départ

Sur son compte Facebook, la boutique annonce la couleur : vous êtes ici dans le magasin de jeux de sociétés proposant « probablement » le plus grand choix de Belgique. Avec une gamme de produits allant aussi bien du jeu de plateau « classique » en passant par les cartes ou les jeux de rôles sans parler de sa section toute spécialement dédiée aux escape games et autre murder parties.

Du jeu d’apéritif qui s’apprend en deux minutes au jeu pour spécialistes qui dure plusieurs heures, il y en a pour tous les goûts. Et pour tous les âges.

L’équipe organise également des soirées jeux pour adultes, idéales pour découvrir par la pratique un nouveau jeu avant d’investir dans la boîte. On peut également participer là-bas à des événements Magic toute l’année.



www.casedepart.be

4. Le Cha-Hû-Thé

Photo Isabelle Willot

Le Cha-Hû-Thé, c’est d’abord l’histoire d’une famille passionnée de thés qui se comptent ici… par centaines. De l’Amérique latine à l’Inde en passant par le Japon et même la France, les thés et tisanes, nature ou parfumés, que l’on peut également choisir selon la couleur, viennent littéralement du monde entier.



Et il en va de même pour les théières et les objets de thé qui reflètent toutes les manières qu’ont les hommes de consommer cette boisson aujourd’hui universelle. Si vous avez dans votre entourage des amateurs de gourdes XXL, ils trouveront ici des modèles métalliques qui feront leur bonheur.

Chaque saison, 6 thés et tisanes soigneusement sélectionnés, s’ajoutent à la carte permanente. Tout au long de l’année, la maison organise également des ateliers – notamment d’initiation à la dégustation très codifiée du matcha – donnés par Isaline Lannoy, tea sommelière certifiée.

Photo Isabelle Willot

Sympa aussi, les webinaires gratuits, le dernier en date portant sur l’intérêt se servir des thés en accompagnement des dîners de Noël et Nouvel An, un sujet bien dans l’air du temps et des envies de soft pairing.

5. Rose Avril

Photo Isabelle Willot

Fans de déco délicieusement instagrammable et d’accessoires fashion bien dans l’air du temps? Vous ne risquez pas de sortir d’ici les mains vides. Pas moins de 230 marques sont ici soigneusement curatées avec une prédilection pour les petites productions.



On y trouve aussi des cosmétiques naturels et une jolie sélection de puzzle – coup de coeur pour la collection sur les quatre saisons de la marque All The Ways To Say.

Impossible de tout lister mais c’est ici par exemple que vous mettrez la main sur les bougies fluo Dip-Dye Neon, des sacs banane Iona, des chèches en coton unis dont raffolent les ados ainsi qu’une jolie sélection d’affiches à encadrer.

www.roseavril.be

6. Cactus Folie

Si vous cherchez une plante d’intérieur par trop « high maintenance » qui ajoutera une touche de caractère à votre maison, vous avez poussé la bonne porte. La boutique s’est spécialisée dans les cactus et les succulentes, ainsi que dans les végétaux très populaires sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez ainsi une jolie sélection de monsteras, d’agaves et autres pileas sans oublier les plans de café et les dionées carnivores.



On peut aussi s’y inscrire à des ateliers de composition de terrarium. Et même y faire garder ses plantes pendant son absence grâce à un service de plan sitting.

Bien vu aussi la chouette sélection de cache-pots ainsi que l’offre en substrats et engrais sélectionnés pour les besoins de vos végétaux.

www.cactusfolie.be

7. Citron Grenadine

Photo Isabelle Willot

Citron Grenadine c’est le nom d’une émission de télévision pour enfants que regardait la créatrice de cette boutique dans laquelle vous devrez vous réfrénez pour ne pas tout acheter! Lorsqu’elle décide d’ouvrir en 2009 ce concept-store dédié à l’enfance, Géraldine, elle-même fille de commerçant, se fixe alors un cahier de charge exigeant avec pour mot clé durabilité. Un projet vertueux qui a encore plus de sens aujourd’hui.

Photo Isabelle Willot

Sur les étagères, on retrouve bien sûr toutes les marques tendances du moment – on vous cite en vrac Bobo Choses, Nobodinoz, Numero74, Liewood, Konges Sloejd, Oliver Furniture, Sebra, Charlie Crane, Bobo Choses, Quincy Mae, +1 in the family – en vêtements, accessoires, décoration.

Photo Isabelle Willot

Au rayon jouet on pointera les sublimes costumes signés Ratatam ou Wild & Soft, l’univers des lapins et souris Mayleg, les poupons en caoutchouc 100% naturel We Are Gommu, les poupées Minikane fabriquées en Espagne sans oublier les peluches Jelly Cat – oh le croissant doudou… – que l’on s’offrirait bien à soi-même en guise de balle antistress.



Ici, tous les fournisseurs sont sélectionnés avec le plus grand soin. Une importance toute particulière est accordée aux conditions de production. Avec une préférence certaine pour le fabrication européenne et/ou le coton biologique.

www.citrongrenadine.be

8. Le Sushi du Détail

Si vous avez un.e ado passionné.e par le Japon, vous ne serez pas déçu en entrant dans l’épicerie annexe du resto Cellule Sush’ réputé pour ses sushis originaux, ses tartares et son ramen du mois. Plus besoin de revenir de Tokyo pour mettre la main sur des KitKat au matcha, des mochi, toutes les nouilles possibles et imaginables et même de la sauce soja et du vinaigre de riz vendus en vrac!

On y trouve aussi une large sélection de vaisselle ainsi que des goodies – carnets, gourdes, boîte à bento, mugs, trousses… – à l’effigie de héros célèbres de manga/anime et de jeux vidéos comme Pokémon, One Piece, Animal Crossing, Le voyage de Chihiro, Naruto…



www.lesushidudetail.be

9. La Page d’Après

Ouverte il y a un peu moins de six mois en lieu et place de la succursale du Furet du Nord qui lui-même remplaçait l’Agora, cette nouvelle librairie indépendante et généraliste est tenue par Floriane Vreuls et Pierre-Yves Millet, tous deux en pleine reconversion professionnelle après avoir passé respectivement 20 ans dans l’enseignement et le journalisme.



On trouve ici aussi bien les derniers grands succès du moment que des ouvrages plus pointus sans oublier les grands classiques de la littérature. Un espace est entièrement dédié aux livres jeunesse.

Dans ce lieu convivial qui fait la part belle à de jolis meubles en bois naturel, des séances de lecture pour les plus jeunes sont régulièrement organisées ainsi que des rencontres avec des auteur·rices.

www.lapagedapres.be

10. Les Secrets du Chef

On a tous dans son entourage un passionné de cuisine toujours à l’affût de la dernière tendance fooding du moment. Qu’il s’agisse de lui dénicher un barbecue Green Egg, une cocotte en fonte ou plus modestement une cafetière italienne à moka Bialetti, c’est ici que vous les trouverez.

Photo Isabelle Willot

Son truc c’est plutôt la pâtisserie? Pas de panique, la maison en connaît aussi un rayon avec une belle sélection de moules et d’accessoires en tout genre mais aussi de matières premières pro comme des colorants ou des sprays de nappage.

On peut aussi offrir un bon pour un cours de cuisine – il y en a vraiment pour tous les goûts, des cuisines du monde à l’art de maîtriser le chocolat ou de cuire des viandes maturées… – ou pourquoi pas l’un des livres particulièrement originaux dont regorge la boutique.

www.lesecretsduchef.be

Lire aussi : nos dix adresses coup de coeur à Namur pour une virée shopping et gourmande