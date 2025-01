Sur les réseaux sociaux, ses paysages sont partout, et il semblerait que tout le monde mette désormais le cap sur Madère. Mais sa popularité est-elle justifiée? Et surtout, peut-on encore y randonner en toute tranquillité, ou bien l’île est-elle victime de son succès? C’est ce que notre journaliste Mare Hotterbeekx a tenté de découvrir sur place.

« La meilleure destination au monde », « l’île de l’éternel printemps », « le véritable Jurassic Park »… Les surnoms de Madère sont presque aussi idylliques que les photos dont je suis bombardée sur les réseaux sociaux. Des couchers de soleil colorés, un littoral accidenté et des paysages qui semblent tout droit sortis d’un conte de fées : on y trouve à peu près tout ce que l’amoureux de la nature lambda a sur sa liste de voyages à faire. J’embarque donc dans l’avion avec des attentes très élevées. Mais les clichés sont-ils (trop beaux pour être) vrais ?

Au total, Madère compte quelque 3.000 kilomètres de sentiers de randonnée et les photos partagées en ligne n’ont pas menti, puisque partout où je vais, c’est tout simplement magnifique. Et les itinéraires moins connus sont moins fréquentés, mais certainement pas moins beaux.

Cela vaut donc la peine de ne pas se laisser guider uniquement par les clichés idylliques sur Instagram, mais bien d’explorer aussi par soi-même. Vous ne pouvez pas vraiment faire de mauvais choix, mais vous trouverez ci-dessous quatre circuits de randonnée qui dépasseront de loin vos attentes.

1- PR 8 Ponta de São Lourenço

Il s’agit d’une promenade de 8 kilomètres le long de la côte, avec un escalier assez difficile à la fin pour atteindre un magnifique point de vue.

Le paysage est typique de l’île : tout au long de la randonnée, vous observez les rochers déchiquetés, la mer et l’horizon. J’ai marché cet itinéraire l’après-midi, et la façon dont la lumière du soleil tombe sur la mer à travers les nuages est tout simplement magique. Le contraste entre l’eau bleue transparente et les rochers brun-rouge est également très particulier.

Avec un peu d’imagination, on se croirait presque sur une autre planète. L’itinéraire est bien balisé et relativement fréquenté : si vous hésitez, suivez le troupeau. Une excursion idéale pour ceux qui aiment se mettre tranquillement au rythme de la marche.

2- PR 10 Levada do Furado et PR 11 Levada do balcões

Ces deux promenades sont des levadas, c’est-à-dire des randonnées le long d’un canal d’irrigation. Il s’agit donc d’itinéraires incroyablement verts et faciles à suivre.

Je commence par le PR 11, qui est une courte boucle de 3 kilomètres avec, en chemin, l’un des plus beaux points de vue de toute l’île : un modeste balcon surplombant une mer de montagnes vertes, qui ont l’air très hawaïennes. L’endroit est également peuplé de petits oiseaux, si apprivoisés qu’ils vous mangeront dans la main si vous les tentez avec des noix, des graines ou d’autres aliments adaptés à leur diète. L’endroit est (à juste titre) très populaire auprès des touristes et des habitants de la région.

En face du début du PR 11 commence également le PR 10, que je suis en direction de Ribeiro Frio sur environ 11 kilomètres. En chemin, je ne rencontre pratiquement personne. Ce qui est incompréhensible, car il s’agit sans aucun doute de mon itinéraire préféré de tout le voyage.

La promenade commence dans une sorte de tunnel végétal typique de Madère : tout est si dense que le chemin est le seul passage dans la forêt. On se sent vraiment en harmonie avec la nature. Le chemin est un peu glissant, mais aussi très plat : on progresse donc bien. Après quelques kilomètres, vous arrivez à une belle cascade, où vous traversez la rivière.

Le paysage s’ouvre progressivement et, entre les feuilles, on aperçoit les sommets montagneux verdoyants qui bordent la route. Vers la fin du sentier, on croise de temps en temps une maison ou un champ. On descend ensuite un long escalier qui ramène à la civilisation.

À la fin de la randonnée, je prends un taxi pour revenir au point de départ, car je n’ai pas le temps de parcourir les 11 kilomètres du retour à pied. Pour environ 25 euros, on me dépose à ma voiture. L’aller-retour à pied est en soi parfaitement faisable en une journée, même si vous le combinez avec le PR11, mais la seule condition est de commencer suffisamment tôt.

Le début du PR 11

3- PR 1.2 Verdana do Pico Ruivo

La randonnée la plus célèbre de toute l’île est celle qui va du Pico Areeiro au Pico Ruivo, mais en raison des incendies de forêt, il n’est actuellement pas possible de parcourir la totalité de ses 17 kilomètres. Je me limite donc à la partie ouverte : la boucle de 5,6 kilomètres jusqu’au sommet du Pico Ruivo et retour.

Le jour de la randonnée, le temps est gris et brumeux. Le serveur du café du parking où je prends un verre me déconseille vivement de partir : « Vous allez avoir froid et être triste ». Et le parking vide me laisse penser que les autres touristes sont du même avis.

Je démarre néanmoins la marche, et je ne le regrette pas du tout. La brume blanche donne au paysage un air de mystère et un côté Seigneur des anneaux. J’aime aussi beaucoup l’idée de marcher littéralement dans les nuages.

Seules les violentes rafales au sommet de la montagne me mettent un peu mal à l’aise, d’autant plus qu’il n’y a nulle part où s’accrocher. En ligne, j’ai vu une vidéo d’un touriste qui redescendait en rampant à cet endroit, et je comprends mieux pourquoi.

Néanmoins, même dans des conditions peu optimales, cette randonnée en vaut la peine, d’autant plus que vous n’aurez plus qu’à partager ce sentier populaire avec les oiseaux et les chats que vous rencontrerez sur votre chemin.

Par temps moins nuageux, vous regardez « au-dessus » des nuages depuis ce point, ce qui donne des images spectaculaires, en particulier au lever du soleil. Par temps de brouillard, c’est différent mais tout aussi beau.

4- Fanal Forest

Ceux qui veulent croire à nouveau aux contes de fées le temps d’une journée feraient bien de visiter la forêt de Fanal.

La forêt elle-même se compose de lauriers aux formes les plus exubérantes, assez espacés les uns des autres. Le matin, elle est enveloppée d’un épais brouillard qui donne aux arbres une apparence mystique. Les vaches errantes que l’on croise de temps à autre complètent le tableau, et le silence qui règne ici tôt le matin est tout simplement magique.

Depuis le parking, on se trouve presque immédiatement dans la forêt, où l’on peut se promener à sa guise. Je suis plutôt mon intuition et ne m’éloigne pas trop – il est facile de se perdre dans le brouillard – mais on peut aussi opter pour une approche plus structurée et suivre, par exemple, le PR 13, qui traverse la forêt de part en part.

C’est surtout le matin que la forêt de Fanal, un endroit unique au monde, est plongée dans un brouillard féerique.

Encore quelques conseils pour résussir vos randonnées à Madère



– En ligne, vous pouvez trouver des indications sur la durée de chaque itinéraire, mais à mon avis, ces temps sont plutôt estimés sur la base du rythme moyen d’une personne âgée. Je double souvent ma vitesse, même si je m’arrête régulièrement pour prendre des photos en cours de route.



– Avant de prendre votre voiture le matin, il est préférable de vérifier deux choses : la météo et l’état de l’itinéraire. En raison des incendies de forêt d’août 2024, de nombreux itinéraires ont été fermés parce qu’ils sont trop dangereux. Vous trouverez les informations les plus récentes en ligne.



– Les chaussures de randonnée ne sont pas indispensables, mais elles sont utiles. Pour des raisons de circonstances, j’ai effectué toutes les randonnées en baskets, ce qui m’a valu de jurer souvent en chemin et d’avoir invariablement les pieds mouillés par la suite.



– En cours de route, il n’y a pratiquement aucun endroit où manger ou boire. Apportez donc vos propres provisions et beaucoup d’eau.

CE QU’IL FAUT SAVOIR EN PLUS

Une voiture de location, c’est pratique, mais il faut avoir des nerfs d’acier

La location d’une voiture sur place est absolument recommandée, car vous ne pourrez pas tout atteindre en bus. De plus, vous serez tributaire des horaires de transport en commun, ce qui peut considérablement perturber votre rythme de marche et vous stresser. Pendant une semaine, j’ai donc traversé l’île dans une Fiat Panda de location : suffisamment compacte pour se faufiler dans les rues étroites, mais avec assez de puissance pour ne pas avoir l’impression de pouvoir reculer dans la montagne à tout moment. Sur les forums en ligne, on met en garde contre les situations de trafic pénibles dans lesquelles on peut se retrouver, mais j’écarte ces inquiétudes, principalement pour ma propre tranquillité d’esprit.

Cependant, ces avertissements s’avèrent moins exagérés que je ne le pensais, comme je le découvre rapidement sur place.

Le premier jour, à cause d’une erreur de navigation, je me retrouve dans une rue étroite et pentue, sans issue. Et pour ne rien arranger, une autre voiture est garée à cet endroit. Faire marche arrière semble être une entreprise risquée, mais faire demi-tour avec la voiture de location sans l’abîmer ne semble pas non plus être une bonne option. Mes nerfs sont sérieusement mis à l’épreuve lors de ce premier trajet.

Heureusement, au bout de quelques jours, je m’habitue à la situation routière et la circulation est relativement calme. Mes manœuvres maladroites passent le plus souvent inaperçues, ce qui est un soulagement. En outre, les vues impressionnantes le long de la route procurent une détente bien nécessaire – chaque jour, j’ai l’impression d’être sur un plateau de tournage.

C’est l’activité parfaite pour éviter les touristes

Je suis venue à Madère pour marcher le plus possible, de préférence sans rencontrer des hordes d’autres touristes. C’est que même la forêt la plus enchanteresse perd un peu de son charme lorsqu’elle est aussi bondée que la rue Neuve le premier jour des soldes.

Pour échapper à la foule, je lis deux conseils. Soit vous commencez votre promenade avant 10 heures du matin pour devancer les touristes de croisière et les bus touristiques, soit vous partez dans l’après-midi. Comme je ne suis pas du matin, j’opte pour la deuxième solution pour la plupart des circuits, d’autant plus que je voyage en « basse saison ». Les mois de novembre et décembre sont les seuls mois un peu calmes sur l’île, m’apprend la réceptionniste de l’hôtel.

Au départ des itinéraires les plus populaires, j’ai souvent dû faire des pieds et des mains pour trouver une place pour ma voiture de location, mais en termes d’affluence, la plupart des endroits n’étaient pas trop fréquentés. Je n’ai jamais eu à faire la queue pour une photo ou une vue, et même aux points de vue les plus populaires, je n’ai rencontré que deux autres personnes à chaque fois.

La seule exception est la célèbre randonnée du PR6, où même l’après-midi, il y a un peu trop de monde pour moi sur le sentier.

Le soit-disant « printemps éternel » ne dure parfois que 10 minutes

Madère est parfois appelée l’île de l’éternel printemps. C’est vrai, en ce sens qu’il y a toujours du soleil quelque part sur l’île et que la température reste relativement constante. Voilà pour les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c’est que ce soleil disparaît souvent aussi vite qu’il est apparu.

Il m’est arrivé plusieurs fois d’arriver à la destination de randonnée du jour en même temps qu’un nuage de pluie tout juste formé. Ce n’est pas une catastrophe mondiale, mais c’est parfois un peu démotivant.

Il existe de nombreuses webcams météo que l’on peut consulter pour éviter de tels scénarios, mais même dans ce cas, on n’est pas vraiment à l’abri d’un revirement de situation. En une journée sur l’île, vous voyez défiler quatre saisons sans problème. Il est bon de s’y préparer mentalement (et vestimentairement) avant le départ.

