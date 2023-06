Mer du Nord: un flot d’adresses testées et approuvées

Ils possèdent un appartement à Nieuport, Ostende ou Wenduine. Autant dire que Michael, Leen, Marie ou Els connaissent la côte comme leur poche, et qu’on peut faire amplement confiance aux adresses qu’ils nous confient.

Ils connaissent les lieux comme personne, et pour cause: ils y possèdent un appartement… voire un hôtel. Des lieux pas comme les autres dont on vous parle ici. Mais ce n’est pas tout: leurs propriétaires sont tellement sympathiques qu’ils en profitent, ci-dessous, pour nous confier leurs adresses préférées dans les environs. On ne dit pas non.

Le Coq – Les tips d’Els et Michael, de l’appartement La Mer

Gin & Wine Store: «Une petite boutique avec des vins fantastiques et de délicieuses spécialités italiennes, une large gamme de cannoli et un savoureux champagne maison.» ginwinkel.be

Hof Ter Meulen: «Une boucherie fermière proposant de la viande d’agneau, de porc et de bœuf issue de son propre élevage, ainsi que des légumes et des fruits comme les asperges des dunes.» hoftermeulen.be

Oosterstaketsel: «Ce n’est pas au Coq, mais à Blankenberge. Ça vaut l’escapade, puisqu’on y mange une imparable bouillabaisse. A côté de cela, 10/10 pour le service et l’intérieur magnifique aux jolies nappes blanches. Une véritable pépite. » oosterstaketsel.be

Duinbossenwandelroute: «Une belle promenade à travers les dunes, le long d’un charmant quartier du Coq.» Carte (en néerlandais) disponible sur visitwestvlaanderen.be/nl/duinbossenwandelroute

Nieuport – Les tips de Bart et Katleen, de l’appartement Maison Mouette

Bar Sjansaar: «Un bar très prisé des habitants de Nieuport. Les cocktails y sont délicieux et le choix de bières est vaste.» barsjansaar.be

’t Kramiekske: «La meilleure adresse pour les gourmands. Il est également possible de consommer sur place.» kramiekske.com

Basile: «On trouve ici de grandes marques comme Essentiel, America’s Today ou Scotch & Soda, mais aussi des boutiques indépendantes. Sortir de chez Basile sans rien acheter, c’est presque mission impossible.» basile-basile.be

Cap Blanc Nez: «Peu de gens le savent, mais le Cap Blanc Nez et ses magnifiques falaises calcaires préservées sont à une heure de route seulement de l’autre côté de la frontière.»

Duinbergen – Les tips de Leen, de l’appartement Club B

Parc Directeur Général Willems: «Plus connu sous le nom de «petit bois de Heist», il ravira à la fois les promeneurs et les mordus de course à pied des environs de Knokke» myknokke-heist.be

Rubens: «Un grand classique de Knokke, qui reste une référence pour les plats traditionnels.» rubens-knokke.be

Maïsterplan: «Un véritable labyrinthe de maïs au milieu des polders, à Damme. Une activité amusante et ludique à faire avec les mômes.» maisterplan.be

Bunch/Co’s Cabane: «Un concept store sympa, avec un comptoir où l’on peut aussi acheter des produits à emporter pour la plage.» bunch.be

Pinot: «Un restaurant de Knokke avec une sélection de vins innovante – différente des adresses plus classiques – et un intérieur rafraîchissant.» pinot-knokke.be

Ostende – Les tips de Marie, de l’hôtel-restaurant Villa Ostinato

Musée James Ensor: «Un incontournable, impossible de ne pas visiter ce musée interactif.» ensorstad.be

’t Bretoentje: «Dans la magnifique galerie James Ensor, se trouve cette fromagerie qui propose une vaste gamme de délices de toute l’Europe.» kaaswinkelbretoentje.be

The Catch: «L’un des meilleurs bars à cocktails d’Ostende. La petite restauration vaut également le détour.» thecatch.be

Ostende – Les tips de Siem, de l’appartement Oostentique

Zuske: «Excellent point de chute pour de délicieux petits-déjeuners et lunchs. Mon chouchou: le petit-déjeuner turc.» zuske.be

Astropolis: «Saviez-vous qu’Astropolis dispose d’un tout nouveau Space science center? Consultez leur calendrier pendant les périodes de vacances, car ils organisent des ateliers pour les enfants.» astropolis.be

Albrecht: «A quelques rues d’Oostentique, vous trouverez Albrecht, l’adresse parfaite pour un déjeuner savoureux et original. L’intérieur tout rose est très girly.» albrecht-oostende.be

Bavet: «Enseigne spécialisée dans les spaghettis qui propose une bolognaise classique, mais aussi de nombreuses combinaisons originales, avec du bacon ou du poulet, par exemple.» bavet.eu

