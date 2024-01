Durable, intergénérationnel… Ces tendances voyage vont influencer vos choix en 2024

Voyager, oui, mais où, quand, comment? En 2024, on planifie ses échappées de manière consciente, dans le respect de tendances voyage durables et inclusives.

La preuve avec notre compilation de prévisions, comme une carte virtuelle du secteur, mais aussi, une invitation à choisir votre prochaine destination en fonction…

Plus verte la vie

Outre les campings et les gîtes écologiques, de plus en plus de grands hôtels et de centres de villégiature jouent la carte du green. Le Sani Resort en Grèce, entièrement neutre en carbone et n’utilisant que des énergies renouvelables, est un bel exemple. Tout comme le nouveau OLM Nature Escape, un superbe éco-hôtel des Alpes italiennes totalement indépendant sur le plan énergétique et construit à partir de matériaux locaux.

sani-resort.com et olm.it

Vols prometteurs

Chaque année, d’innombrables festivaliers s’envolent vers le dancehall géant Tomorrowland. A partir de 2024, le festival et Brussels Airlines collaboreront pour acheter 100 % de carburant durable, produit à partir de matériaux naturels tels que l’huile de friture usagée et ajouté à la paraffine habituelle pour réduire les émissions de CO2. Belle initiative.

Pouce en l’air

Le voyage durable, pour les plus aventuriers, c’est aussi l’autostop, et surtout, le voyage en bateau, qui séduit lentement mais sûrement les voyageurs. S’il fallait autrefois tenter sa chance au port auprès d’un capitaine sympathique, on peut aujourd’hui se tourner vers diverses pages Facebook ou la plate-forme Ocean Nomads. En surfant sur les vagues, vous apprendrez non seulement à naviguer, mais aussi à regarder d’un autre œil le poumon bleu de notre globe… tout en prenant le temps. Qui dit mieux ?

oceannomads.co

Voyageur en série

Les cinéphiles le font depuis un bail, mais avec le succès de la série White Lotus, c’est devenu une vraie tendance : le « set jetting », ou le fait de marcher sur les traces de sa fiction préférée. Emily in Paris a bien profité à la Ville lumière. Mais nous, on vous conseille plutôt Chicago, en attendant la troisième saison de la formidable série culinaire The Bear.16. Avant (ou après) l’heureEntre la haute et la basse saison se trouve… l’intersaison, période qui devient de plus en plus populaire au fur et à mesure que les étés se prolongent. Les raisons de partir en vacances à cette période ne manquent pas, mais voici les principales : vous économisez de l’argent, vous évitez la canicule et vous ne voyagez pas avec les foules.

Voyage sans âge

Liesbeth Dupon, directrice commerciale de l’agence Kiddotravel, est formelle : les voyages intergénérationnels ont la cote. « Il y a tout un groupe de grands-parents qui ont du temps et de l’énergie, et qui souhaitent découvrir le monde avec leurs petits-enfants, quitte à ce que les parents restent à la maison. » Parmi les destinations plébiscitées ? L’Afrique du Sud, grâce à ses safaris qui plaisent à tout le monde… et à tout âge.

Chasse aux stars

L’année dernière, ce sont Beyoncé, Taylor Swift ou Madonna qui ont poussé des milliers de fans à préparer leur valise pour aller les voir. Un terme a même été inventé pour cela : le « gig tripping ». En 2024, le city-trip musical devrait être tout aussi en vogue grâce à Depeche Mode (à Barcelone le 16 mars), Sting (à Budapest le 31 mai) et Coldplay (à Athènes le 8 juin).

Partage de maisons

Que faire si l’on veut acheter une maison de vacances, mais qu’on ne souhaite pas toujours se rendre à la même destination ? En adoptant la tendance de la copropriété : vous et un groupe de personnes achetez une collection d’environ cinq maisons de vacances de luxe que vous utilisez quelques semaines par an. Côté ville, la sélection d’appartements va de Paris à Londres, en passant par Barcelone. Côté tranquillité, l’offre s’étend de la Toscane au sud de la France.

augustcollection.co.uk

Activités à gogo

Comment éviter que les vacances en famille tournent au vinaigre ? En prévoyant des activités pour tout le monde, pardi ! De plus en plus de voyageurs réservent ainsi leur escapade en fonction des activités proposées sur place plutôt qu’en fonction de la destination : rafting, tyrolienne dans la jungle, cours de cuisine locale… Plus les possibilités sont nombreuses, plus la tribu est heureuse.

Du temps pour soi

Si le bien-être a longtemps été un effet secondaire agréable des vacances, il devient de plus en plus un objectif en soi. Certains voyagistes ciblent spécifiquement les femmes cheffes d’entreprise (comme The Fieldwork). D’autres s’adressent à quiconque souhaite couper totalement les liens avec la course du quotidien, et ce via des cours de surf ou de yoga, des ateliers de méditation ou d’écriture… L’important, c’est de revenir apaisé, avec un autre regard sur le monde et peut-être d’autres envies.

thefield.work

À côté du ski

Voilà maintenant plusieurs années que les stations de ski investissent dans toutes sortes d’activités annexes intéressantes ou amusantes, histoire d’attirer ceux qui aiment la montagne hivernale mais pas forcément les sports de glisse. Dans le village français de Samoëns, par exemple, vous pouvez vous imprégner de la culture, apprendre une technique de randonnée afghane et assister à la fabrication du reblochon, le tout sans avoir à emprunter le moindre tire-fesses…

samoens.com

