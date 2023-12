On a testé… le Bloom House Hotel & Spa, à Paris (et on vous y fait gagner un week-end)

Les choses bougent dans le quartier situé entre la gare du Nord et la gare de l’Est. Dans le sillage de La Caserne – le plus grand “accélérateur” de mode durable d’Europe -, les hôtels branchés accourent au galop. Après l’Okko et l’Hôtel des Deux Gares, le très joli Bloom House s’est installé en septembre.

L’histoire

Les choses bougent dans le quartier situé entre la gare du Nord et la gare de l’Est. Dans le sillage de La Caserne – le plus grand “accélérateur” de mode durable d’Europe -, les hôtels branchés accourent au galop. Après l’Okko et l’Hôtel des Deux Gares, le très joli Bloom House s’est installé en septembre. La rue est terne, mais à l’intérieur, on a immédiatement l’impression d’être en vacances. Les architectes d’intérieur de Wunder ont combiné bois clair, hautes fenêtres, plantes, osier et rotin pour créer une atmosphère bohème chic que l’on s’attendrait plutôt à trouver à Ibiza.

L’élément qui attire l’oeil? Un patio central avec des plantes exotiques et une piscine carrelée bleue… trop peu profonde que pour y nager, mais où quelques invités finiront par se retrouver lors d’une fête estivale.

Côté chambre

Notre chambre est à la fois confortable et très photogénique : tons doux, lampes suspendues en terre cuite avec des franges, beaucoup de coussins… Il n‘y a pas de mini-bar, mais une carafe à remplir dans le couloir.

Sur le mur ,est accroché un néon en forme de logo de Bloom House : moitié fleur, moitié visage de femme. La salle de bains est compacte mais pratique, le lit confortable. Et pour ceux qui se posent la question : tout est neuf, pas une punaise en vue!

Manger et siroter

La cuisine de Bloom House est dirigée par Olivier Streiff, dont les cheveux noirs et le look gothique ont marqué l’édition 2015 de Top Chef. La carte est à la fois ensoleillée et baroudeuse, allant du houmous au gaspacho en passant par le gravad lax et le tataki. Par ailleurs, impossible de mourir de faim en ces lieux: outre le vaste buffet du petit-déjeuner, des cocktails et des collations sont servis du matin au soir dans le hall, tandis qu’un service d’étage est disponible. Si le temps le permet, vous pouvez prendre vos repas dans le jardin de la cour. Autre suggestion à proximité : le Café Les Deux Gares.

Quelque chose à fêter ?

La plupart des 91 chambres disposent d‘une petite terrasse étroite donnant sur la cour-jardin, mais les étages les plus élevés offrent une vue sur le Sacré-Cœur, taillée pour un week-end en amoureux. La piscine – avec jets de massage -, exceptionnellement longue pour Paris, est ornée de grands pots en terre cuite avec des plantes et des chaises longues voilées de rideaux. Côté détente, sauna et massages n’attendent que vous.

Alentour, pour la balade

Le Bassin de la Villette est à proximité. Le métro, lui, se trouve à moins de trois minutes de marche et permet de rejoindre le reste de Paris en un rien de temps. Autre atout non-négligeable: l’hôtel se trouve à quelques minutes de marche de la gare du Nord – pratique pour ceux qui voyagent en train.

Dès 186 euros la nuit en chambre double. bloomhouse-hotel.com

On vous fait gagner un séjour de 2 nuits pour 2 personnes, petits-déjeuners inclus, au Bloom House Hotel & Spa Paris. Tentez votre chance sur via ce lien Gagnez une nuit dans un hôtel de luxe pour fêter le 40e anniversaire du Vif Weekend

Lire aussi : Parcs, boutiques, restaurants, café: toutes nos bonnes adresses à Paris