On a testé… l’hôtel One Two Four, à Gand (et on vous y fait gagner un week-end)

Nous avons pris le temps de tester le One Two Four, à Gand, avant de vous y offrir une nuit. Voici ce que l’on en a pensé.

L’histoire

Ce petit hôtel de charme d’à peine 14 chambres a ouvert ses portes en juillet au numéro 124 (d’où son nom) de la Bagattenstraat, dans une grande maison de maître du XIXe siècle du centre-ville. L’entrée majestueuse et les hauts plafonds rappellent les temps anciens, mais les chambres arborent un design moderne et chaleureux. L’hôtel dispose d’un spa, que l’on vous conseille de réserver (gratuitement) lors de votre booking. Promis, après une journée de promenade… ou de travail, vous signerez les yeux fermés pour un moment de détente au sauna ou au hammam.

Côté chambre

Nous avons séjourné dans une chambre double de luxe, spacieuse et, comme les autres chambres, décorée de façon classico-moderne. Le système domotique est très simple : de la porte de la chambre doté d’un code numérique (que l’on reçoit par mail, vu qu’on s’enregistre en ligne), à l’éclairage qui se règle en fonction de l’humeur, en passant par le choix de sa playlist. La cerise sur le plaisir: un lit king-size, des oreillers douillets et des jolis draps. La qualité d’un hôtel ne se mesure-e-telle pas à la qualité de sa literie? Pour nous, oui.

Manger et siroter

L’hôtel ne dispose pas de restaurant, mais on trouve son bonheur à quelques enjambées de là. Le bar à vin Ona, au coin de la rue, est parfait pour l’apéritif. Le restaurant One Two Five, lui, est à la fois savoureux, créatif, sans trop de chichis et abordable… mais à une demi-heure de marche. Le lendemain matin, à l’hôtel, le petit-déjeuner est servi au sous-sol qui, à défaut d’être l’endroit le plus agréable de l’hôtel, mise sur une déco chaleureuse et un buffet généreux composé essentiellement de produits locaux. Avec quelques options à la carte : œufs au choix, English Breakfast ou pancakes américains.

Quelque chose à fêter ?

Le restaurant 2-étoiles Vrijmoed, situé à dix minutes de marche, est une excellente adresse pour les occasions spéciales. Il a récemment été classé quatrième meilleur restaurant de légumes… au monde, selon le guide We’re Smart. Pour un anniversaire ou autre, l’hôtel offre des ballons, une carte personnalisée et des chocolats artisanaux dans la chambre sur demande. Autre option sympathique: le surclassement “champagne et pétales de rose”.

Alentour, pour la balade

Pour la balade. La situation centrale de l’hôtel en fait un lieu idéal pour un week-end à Gand : balade au grand air, shopping ou visite d’un musée – que diriez-vous, par exemple, d’une expo dédiée aux années 90 qui se tient actuellement à la Huis van Alijn?

Dès 150 euros la nuit en chambre double (190 euros avec les petits-déjeuners). onetwofour.be

On vous fait gagner un séjour de 2 nuits pour 2 personnes, petits-déjeuners inclus, au Hoxton Lloyd. Tentez votre chance sur via ce lien Gagnez une nuit dans un hôtel de luxe pour fêter le 40e anniversaire du Vif Weekend