Train: en France, la SNCF augmente le prix du TGV

L’électricité coûte plus cher et les tarifs des trains grande vitesse (TGV) vont augmenter en moyenne de 5% en France, à partir du 10 janvier 2023, a annoncé vendredi la compagnie ferroviaire française.

Cette hausse concernera surtout les billets achetés à la dernière minute ou les trajets les plus demandés, ainsi que les trajets professionnels, a précisé la SNCF.

Les tarifs Pro Business en 1ère classe et l’ensemble des tarifs proposés aux entreprises vont augmenter de 5% en moyenne, tout comme l’abonnement Max actif (domicile-travail en TGV).

SNCF Voyageurs a cependant mis en place ce qu’elle appelle un « bouclier tarifaire » sur les billets pour les TGV Inoui achetés à l’avance, qui n’augmenteront pas.

La grille des tarifs Ouigo (un TGV sur cinq) ne bougera pas non plus, ainsi que les tarifs maximum garantis par la carte Avantage ou les abonnements Max jeunes et senior, à 79 euros par mois.

Les hausses seront appliquées selon les trajets et les périodes de l’année via le « yield management », qui détermine depuis les années 1990 le niveau des prix en fonction de la demande.

Changement plus notable: les conditions d’échange et de remboursement vont se durcir au 1er février, et pour tout le monde. Echanger son billet coûtera désormais 19 euros à partir d’une semaine avant le départ, alors que l’opération était gratuite jusqu’à J-3 depuis 2020.

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) a salué des augmentations qui protègent notamment les jeunes.

« Mais les trains sont de plus en plus pleins et les prix augmentent de plus en plus », a regretté Olivier Gazeau, le président de la FNAUT. « On voudrait de la transparence sur les prix, et plus d’offre pour répondre à la demande ».

« Nous faisons face à une hausse importante de nos coûts pour 2023, de l’ordre de 13% malgré tous nos efforts de productivité et d’économie » en raison « notamment de la hausse du coût de l’énergie », a expliqué le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet.

« Notre objectif est que les populations plus sensibles et les jeunes soient protégés » des augmentations, a souligné M. Fanichet, en écho aux demandes du gouvernement.

Le ministre des Transports Clément Beaune a salué ce « bouclier » dans une déclaration à l’AFP. « C’est notre devoir de protéger ceux qui ont besoin du train dans ce contexte difficile », a-t-il indiqué.

Les prix des billets d’avion ont bondi de 18,9% au départ de la France sur un an, et ils devraient encore augmenter, ont par ailleurs prévenu vendredi les représentants du secteur aérien français.

A l’étranger, les opérateurs ferroviaires sont tout aussi étranglés par les hausses de l’électricité: les opérateurs espagnols ont demandé mardi à leur gouvernement des « mesures extraordinaires » pour ne pas répercuter ces hausses sur les billets.