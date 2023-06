Les secrets du parc national Vallée de la Semois en Belgique: « Le découvrir peut prendre plus d’une semaine »

Direction l’un des deux nouveaux parcs nationaux belges situés en Wallonie, pour en découvrir les secrets en compagnie de Sophie Le Rue, qui nous livre ses bons plans.

QUOI : Un des trois parcs nationaux de Belgique. OÙ : Réparti sur huit communes de Wallonie, de Tintigny à Vresse-sur-Semois, en passant notamment par Herbeumont et Bouillon. SUPERFICIE : 29 000 hectares. MAMMIFÈRES : Cerf, loutre, lynx. INSECTES : 69 espèces de papillons, 188 espèces d’abeilles, 44 espèces de libellules. NOUVEAUTÉ : La Vallée est devenue un parc national à la fin de l’année passée.

Sophie Le Rue est la responsable de la communication du parc et a été impliquée dans le projet pour que la région lui accorde le statut de parc national.

Qu’est-ce qui fait la particularité de ce parc ?

“Il sinue le long de la Semois, qui irrigue tout le territoire comme une veine. La Semois prend sa source dans la Lorraine belge, entourée de prairies fleuries, et traverse les Ardennes le long de massifs escarpés et de panoramas spectaculaires. Plus de 85 % du territoire se compose de forêt. »

Que recouvre exactement le statut de parc national ?

« Nous avons élaboré un plan de 75 actions concrètes : l’identification des poissons, la restauration des berges, plus de communication autour du parc et de la région, des zones de baignade durables et une meilleure mobilité. Ce titre concerne la conservation de la nature mais aussi un travail sur la manière dont le parc est perçu. »

Combien de temps faut-il pour le visiter ?

“Le parc est très étendu. Il faut compter au minimum plusieurs jours pour en avoir un aperçu. On peut partir à sa découverte facilement pendant une semaine, ou plus. »

Des animaux particuliers ?

“Il n’est pas toujours facile de les voir, mais nous sommes fiers qu’ils soient établis dans le parc : la loutre et le lynx. »

Où prendre de belles photos ?

“Les endroits les plus connus sont le Tombeau du Géant ou Frahan à Rochehaut, d’où l’on peut voir la rivière former littéralement un S. Mais aussi la passerelle de l’Epine à Bouillon, le viaduc de Conques à Herbeumont (45 mètres de haut, 138 mètres de long!) et les points de vue du Mergyre, du Jambon de la Semois ou du Rocher du Chat sont de vrais paysages de carte postale.”

Une balade à conseiller ?

“La route mythique du GR16 passe le long de la Semois et constitue une façon stimulante d’explorer le parc national à pied entre Tintigny et Bohan, sur la frontière franco-belge. »

Un bon point de chute ?

“Le village d’Herbeumont, sur la Semois, tout près du point de vue des Roches du Moulin et du viaduc que j’ai déjà recommandé pour les photos. On y trouve de charmants petits hôtels typiques des Ardennes et on peut y louer facilement des VTT, des kayaks ou des canoés canadiens. »

