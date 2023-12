Plus beaux villages d’Europe: 10 nouveaux endroits à découvrir en 2024

Cet automne, l’Organisation Mondiale du Tourisme à retenu 54 nouveaux villages dans sa liste des plus beaux villages du monde. On en a sélectionné une dizaine situés en Europe, dont la ruralité, la nature et culture font des destinations à découvrir, hors des sentiers battus et rebattus.

La ruralité comme attrait touristique

Ce sont 54 villages à travers le monde qui ont été retenus cette année par l’Organisation mondiale du Tourisme pour intégrer la liste des meilleurs villages touristiques du monde.

Lancée en 2021, cette initiative a pour ambition de développer la ruralité et vise à favoriser le développement et l’inclusion dans les zones rurales, à lutter contre le dépeuplement, à faire progresser l’innovation et l’intégration des chaînes de valeur grâce au tourisme et à encourager les pratiques durables. Un projet qui en outre permet de lutter contre le tourisme de masse.

10 villages d’Europe, à découvrir en 2024

Cantavieja, Espagne

Spanish medieval town of Cantavieja Front panoramic aerial view, Teruel. Beautiful Towns of Spain © Getty Images

Ericeira, Portugal

Drone view to Beautiful resort touristic town on ocean background. Aerial view – Beautiful travel destination with sandy beach. Tourist beach for surfing while vacation at Ericeira, in Summer. © Getty Images

Lerici, Italie

aerial view taken by drone of Lerici Bay during an summer sunset, Lerici, La Spezia, Liguria, Italy, Europe © Getty Images

Manteigas, Portugal

© Getty Images/500px

Oñati, Espagne

Onati town with renaissance architecture in Gipuzkoa, Spain © Getty Images

Schladming, Autriche

Styrian Bodensee with view to Kammspitz, Schladminger Tauern, Styria © Getty Images

Sigüenza, Espagne

Panoramic view of the medieval town of Sigüenza in Guadalajara © Getty Images

Slunj, Croatie

A breathtaking view of the Korana river and village of Rastoke, Slunj, Croatia © Getty Images

Sortelha, Portugal

Historical village of Sortelha, Sabugal, Guarda District, Beira Interior Norte, Centro Region, Portugal © Getty Images

St.Anton am Arlberg, Autriche

The small village of Zürs in the skiresort of St. Anton am Arlberg on a sunny day with snowcovered mountainrange in the background in the Arlberg Alps in Austria © Getty Images/iStockphoto

Tokaj, Hongrie

Panoramic View of Wine Cellars in a row at Tokaj Wine region, Hungary © Getty Images

Vila da Madalena, Portugal

Drone view of Povoacao on Sao Miguel, the Azores © Getty Images