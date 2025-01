Comment va-t-on voyager en 2025? Alors que la carte des destinations possibles se contracte au gré des conflits, qu’ils soient armés ou menés par les locaux contre les touristes, de nouvelles tendances voyage émergent. Parmi elles, le noctourisme, une pratique garantie de plaire aux oiseaux de nuit et autres aventuriers en herbe.

« Noctourisme », vous dites? Ainsi que son nom l’indique, cette tendance voyage consiste à pratiquer le tourisme de nuit. Et plus précisément, de planifier ses voyages en fonction des astres. Epinglée par Booking en 1e position de son classement des tendances pour 2025, elle surfe sur l’obsession croissante des apprentis aventuriers pour la traque des aurores boréales, et voit un nombre toujours plus important de voyageurs opter pour des destinations en fonction des possibilités qu’elles offrent une fois la nuit tombée.

« Parmi les personnes interrogées, 62 % ont déclaré envisager de visiter des destinations à faible pollution lumineuse pour observer les étoiles. La contemplation des étoiles (72 %), les guides stellaires (59 %) et les événements cosmiques uniques (59 %) sont en tête de liste de leurs aventures nocturnes » note-t-on du côté de chez Booking.

Le noctourisme, entre curiosité et nécessité

Outre l’aspect découvertes, un autre facteur, nettement moins réjouissant, pourrait contribuer à populariser le noctourisme ces prochaines années. Réchauffement climatique oblige, certaines régions du globe enregistrent en effet désormais des températures estivales qui flirtent avec les 50 degrés, un seuil qui n’est pas seulement inconfortable mais aussi dangereux, et qui pourrait pousser celles et ceux qui n’y habitent pas à les éviter.

Pour endiguer l’exil des touristes et proposer des alternatives aux locaux, Dubaï a ainsi inauguré cet été ses premières plages de nuit. Eclairées et surveillées par des secouristes, elles permettent de profiter du plaisir d’une sortie balnéaire sans les températures étouffantes qui y sont enregistrées en journée. Au vu des canicules qui ont sévi cet été en Méditerranée, l’initiative est-elle appelée à se généraliser?

Seul le temps le dira. Mais ce qui semble déjà certain, c’est que le noctourisme est décidément au goût du jour.