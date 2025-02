Ode aux lobbys d’hôtels, ces lieux trop souvent oubliés où démarre pourtant la magie du voyage

Des gens qui vont et viennent, des valises qui crissent sur le sol et le tintement de verres qui se mêle au ronronnement des ascenseurs: bienvenue dans ces lieux fascinants où tout n’est que luxe et volupté.

Un jour d’été accablant à Miami. Coup de foudre pour les hôtels Art déco, avec leurs façades aux couleurs acidulées semblables à d’onctueuses crèmes glacées. L’aménagement intérieur de ces immeubles rose pastel, vert menthe et jaune vanille est-il tout aussi empreint de gaieté? Que recèlent les portes d’un Delano, d’un Fontainebleau, d’un Ritz-Carlton ou encore d’un Carlyle?

Leurs noms, à eux seuls, offrent matière à rêverie. Pénétrer dans un univers secret, goûter à un style de vie étranger au sien. Sols en marbre, plantes tropicales, hauts plafonds, portiers affublés d’élégants uniformes et de gants blancs, murs aux tons roses rehaussés de lettrages en néon: tout cela a de quoi séduire.

Ceux qui pensent que ces lieux sont inintéressants se trompent: les lobbys d’hôtel sont des microcosmes où règne la magie du voyage. Des lieux de transit où il est permis d’errer, de voir et d’entendre, de feuilleter un magazine en sirotant un verre, de rêvasser et de se détendre. Des écrins ensorceleurs, presque addictifs, qui constituent un décor de rêve pour les personnes en quête de beauté et de sensations.

Quel est le profil type du lobby où il est agréable de s’attarder? Tout est une question d’équilibre entre l’aménagement intérieur, les bonnes personnes, les boissons, la musique et le livre choisi. C’est un peu comme pour le bingo: il n’est pas nécessaire d’avoir tous les numéros, mais plus on engrange de points, mieux c’est. Et les points bonus offrent de belles surprises.

Le grand jeu dès l’entrée

Penchons-nous sur The Hoxton à Bruxelles. La magie opère dès qu’on pousse la porte. Le visiteur est alors complètement coupé de l’atmosphère tristounette du quartier de la gare du Nord, happé par des fauteuils en velours et de shakers à cocktails. Ceci n’est pas un hôtel, mais un décor de film hollywoodien. Les hauts plafonds élégamment ornés confèrent une touche de grandeur au hall d’accueil, sans pour autant entacher son côté décalé.

Un mélange savamment dosé de pièces vintage et modernes, dont l’ambiance soyeuse invite à la détente. Le lobby compte deux splendides bars, et les morceaux de (bonne) musique s’enchaînent. On regrette ici le choix de livres et de magazines, trop peu copieux pour un hôtel de ce standing. Mais The Hoxton se rattrape avec de chouettes «takeaway tips», de jolies cartes comportant des recommandations de restaurants et de cafés, d’activités et de pépites bruxelloises.

Une atmosphère de polar

Le bonus suprême pour un vrai «lobby addict»: une vue qui en jette. Un bel exemple du genre est le Watergate Bay Hotel, situé dans les Cornouailles, dont le lobby est perché sur une falaise donnant sur la mer. D’immenses vagues déferlent au pied de l’hôtel, et l’on aperçoit les surfeurs qui s’en délectent. Les clients, eux, semblent tout droit sortis d’une campagne de mode, et on pourrait les observer durant des heures…

Autre ambiance du côté du splendide Plaza Athénée, à Paris, dont le patio extérieur est transformé en piste de patinage en hiver, ou encore le Raffles à Singapour, l’Aman à Tokyo et le Royal Mansour à Marrakech, dont les propriétaires ont très bien compris que leurs hôtes recherchent avant tout une «expérience» dont le lobby constitue clairement la vitrine.

Ainsi, il serait faux de penser que les lobbys d’hôtel sont de simples bars branchés. On ne se love pas des heures dans un canapé quand on veut juste boire un verre. Et aucun bar n’offre cette ambiance mystérieuse de roman policier qui se dégage parfois d’un lobby. Le côté impersonnel du lieu est d’ailleurs très important: personne ne pose de questions ou ne porte de jugement. On peut s’y trouver seul sans paraître bizarre. S’y attarder, c’est comme entrer dans une bulle de luxe où le temps est suspendu. On commande un café ou un cocktail, et soudain, on se fond dans un décor idyllique.

Accessible à tout le monde

A Colombo, au Sri Lanka, les lobbys d’hôtels offrent un faste étonnant. Dans cette capitale, il est difficile de se frayer un chemin entre les touk-touks pressés, les bus klaxonnant et le fourmillement de piétons. Mais en arrivant au Shangri-La, par exemple, le contraste est saisissant: l’opulence règne, avec des serveurs distingués qui se meuvent discrètement le long des couloirs en marbre et où l’afternoon tea est servi à l’anglaise, sur un plateau d’argent et accompagné de quelques délices sucrés. L’héritage de la période coloniale se ressent dans le décor. Même atmosphère, d’ailleurs, au Galle Face Hotel, avec ses magnifiques boiseries, minutieusement restaurées, et sa petite brise marine qui flotte dans l’air…

Beaucoup de gens ignorent que tout le monde est le bienvenu dans la plupart des lobbys, même sans y avoir réservé une chambre. Parfois, on s’y sent un peu perdu. Mais il ne faut pas avoir peur de rentrer, de repérer le bar et de choisir une place permettant d’admirer le ballet des clients. Et très vite, généralement, la magie opère…

9 adresses de lobbys de rêve