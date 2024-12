Dormir dans un phare en Irlande? On s’est offert une nuit dans un décor digne d’une carte postale

L’organisation Irish Landmark Trust offre aux propriétés historiques d’Irlande une seconde vie en tant que maisons de vacances. On a séjourné dans un phare sur la côte sauvage du nord-ouest, dans une partie encore préservée du Pays d’Émeraude. On vous emmène dans ce recoin d’Irlande où la nature règne en maitre.

« À Dunkineely, prenez la sortie vers Saint John’s Point « , indique notre guide, nous donnant l’impression d’être des agents secrets, en pleine mission. « Ensuite, il faut rouler une dizaine de kilomètres sur un promontoire le long de la mer. La route est étroite ! Faites attention ! Au bout, vous trouverez un vieux portail de ferme. Sortez, détachez la corde et ouvrez le portail en métal. Attention, le sol peut être boueux. Après le portail, la route serpente encore pendant deux kilomètres en direction du phare. Là, un deuxième portillon donne accès au domaine autour de la tour ».

Notre guide, c’est Gerard Boyle, le directeur du phare. Il nous indique la route à suivre dans un irlandais chantant, tout en nous remettant les clés. Il y a du mystère et de l’aventure dans l’air et la fille de la mer en nous a hâte d’arriver.

Seule au monde

En chemin, le cœur de cette fille de la mer bat plus vite. À gauche et à droite, l’océan Atlantique défile. Des papillons s’invitent dans notre ventre à la vue de tant de beauté marine. Ils se heurtent aussi à notre nervosité. La route est une voie à double sens dont la largeur convient mieux aux petites voitures qu’aux vrais véhicules. Ici et là, des haies se font un plaisir de mordre la peinture de la voiture de location. La description du chemin était sans équivoque pourtant : « La route est étroite ».

À son point le plus étroit, le promontoire fait à peine deux cents mètres de large. Saint John’s Point est l’une des péninsules les plus longues et les plus étroites d’Irlande. Après avoir fait quatre heures de route sous une pluie battante depuis l’aéroport de Dublin, nous avons soudain la chance de voir le soleil pointer le bout de son nez juste avant qu’il ne se couche. Le paysage spectaculaire scintille et a des air de décor de film irlandais.

Le premier portail se trouve au bord d’une plage cachée où les campeurs passent la nuit. Une fois franchi, la sensation d’être véritable seul au monde nous submerge. Il n’y a plus de maisons, plus de haies serrées, juste l’immensité. La route serpente le long de prairies en pente où les vaches se tiennent tranquilles, telles des sentinelles de ce monde de carte postale. Et puis… le phare. Solide et blanc, au bout du monde. Les papillons et les nerfs cèdent la place à un sentiment de « solitude », surtout lorsque le signal de mon téléphone s’éteint.

« Parfois vous avez une couverture, la plupart du temps vous n’en avez pas « , nous avait-on prévenu. Pas grave, on fera sans. Le phare ne nous attend pas. Le phare de Saint John’s Point peut être loué par l’Irish Landmark Trust, une organisation irlandaise qui vise à préserver le patrimoine de l’île. Leur slogan est « Donner un avenir au passé ». « Nous redonnons du souffle aux bâtiments emblématiques pour qu’ils ne tombent pas en ruine », explique Gerard Boyle, qui travaille pour Irish Landmark Trust. « Le phare de Saint John’s Point est un domaine avec deux cottages. Dans la plupart des phares où l’on peut séjourner, on dort dans la maison du gardien », explique notre guide. C’est logique, car un phare classique n’a ni cuisine ni chambre à coucher.

D’étranges gardiennes

Et alors que la nuit tombe doucement, le faisceau lumineux du phare fait de même. Nous laissant ainsi découvrir notre cottage. On y trouve une baignoire sur pieds, des rideaux à fleurs, une fenêtre de cuisine avec vue sur la mer et une cheminée. La porte d’entrée verte grince doucement, comme si elle s’ouvrait sur un autre temps. Un monde de légendes marines, de naufrages et de barreurs noyés. Au cours d’une promenade aux toutes dernières lueurs du jour, nous découvrons de grandes lettres blanches tracées à la craie sur le sol : EIRE 10. « Plus de quatre-vingts phares en Irlande portent une marque similaire. Ils ont servi d’aide à la navigation pour les avions pendant la Seconde Guerre mondiale », nous éclaire Gérard Boyle. Éire est le mot irlandais pour Irlande et 10 fait référence à l’emplacement.

Le lendemain matin, c’est sous le soleil et aux aurores que nous commençons notre exploration. Nos pas traversent des champs herbeux, des falaises et même un rocher avec des marches menant à la mer. L’océan brille d’un éclat invitant et il est agréable de nager ici en solitaire. La nature règne en maitre dans ce coin reculé et sauvage d’Irlande, aux allures de bout du monde. Et c’est elle la patronne. On se sent infiniment petit face à tant d’immensité.

Dans cette langue de terre qui s’enfonce sur une dizaine de kilomètres dans l’Océan Atlantique, face à la puissance des éléments, on se sent un brin seul. Mais d’étranges gardiennes peuplent les environs. De nombreuses vaches suivent, distraitement nos aventures. « Ce sont les gens du coin ! », s’amuse notre guide. « On les appelle comme ça. Ce sont les gardiens. Le terrain autour du phare est leur territoire ; les prairies appartiennent à un agriculteur de la région. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne font rien du tout. Ce sont de gentils animaux », nous rassure-t-il.

Le comté oublié

Saint John’s Point se trouve dans le comté de Donegal et ce comté est parfois appelé le comté oublié, en raison de sa situation à l’extrême nord-ouest de l’Irlande. Peu de gens savent que la République d’Irlande possède également une partie septentrionale qui ne fait pas partie de l’Irlande du Nord. « Les touristes n’ont pas encore trouvé le chemin du Donegal », déclare Gerard Boyle, “nous sommes en train de rattraper notre retard”. Pourtant la région a tout pour plaire. Les locaux sont charmants, la nature splendide, les vagues y sont excellentes pour les amateurs de glisse. C’est simple, ces quelques jours dans notre phare nous ont complètement conquis et donné envie de revenir dans ce coin reculé d’Irlande mais qui gagne à être arpenté.