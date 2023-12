On a testé… les tout nouveaux apparthôtels Edgar Suites, à Lille

Parce qu’il n’y a rien de tel qu’un chouette logement pour rendre un week-end encore plus agréable, Le Vif Weekend teste régulièrement hôtels, chambres d’hôtes et autres lieux de séjour intéressants à maximum trois heures de Bruxelles. Aujourd’hui, direction Lille pour y découvrir les spacieux et très agréables apparthôtels Edgar Suites.



Où ? Juste en face de la gare de Lille-Flandres, donc en plein centre-ville.

Style : Un tout nouvel apparthotel qui vise à combiner les avantages d’un hôtel avec le confort de votre propre espace de vie.

Idéal pour : Les personnes voyageant avec des enfants ou des amis, les amateurs d’intimité et les citadins qui aiment être « au cœur de l’action ».

Prix : dès 200 euros la nuit.

Site web : edgarsuites.com



On y va pour quoi ?

Située juste de l’autre côté de la frontière franco-belge, Lille est une ville à la fois vivante, pleine de culture et remplie de chouettes adresses food. On s’y imprègne des mille charmes du Vieux-Lille, son architecture historique et moderne signées par de grands noms, on y découvre le plus grand choix de boutiques du nord de la France et on y prend une bouffée… d’art dans des institutions renommées comme le Palais des Beaux-Arts.



L’histoire des lieux

Edgar Suites a été fondé en 2016 par trois entrepreneurs français passionnés d’hôtellerie et de renouveau urbain. Jadis baptisé Hôtel Faidherbe, le lieu a subi une rénovation complète et se distingue aujourd’hui de la concurrence en misant sur la personnalisation et le caractère, loin des standards du secteur. Egalement installé à Paris et Bordeaux, le groupe se posera à Cannes en 2024. Son leitmotiv : redonner vie à des immeubles de bureaux abandonnés ou des hôtels désuets, en les rénovant avec l’aide d’ateliers d’architecture en plein essor et d’entreprises locales de décoration d’intérieur. Ici à Lille, la façade Art déco porte encore le nom de l’hôtel 1-étoile qui l’abritait autrefois, tandis qu’à l’intérieur, les chambres – une quarantaine dans le passé – ont été transformées de manière méconnaissable en dix appartements modernes.

Nos premières impressions

Une entrée étroite et une « boutique d’amour » ornant le bâtiment historique en briques rouges freinent un peu les attentes, mais une fois dans notre appartement spacieux situé au sixième étage, on est immédiatement rassurés : le mobilier confortable et l’excellente isolation créent une oasis de calme accueillante, tandis que la cuisine bien équipée et les codes d’accès à la propriété fournis à l’avance garantissent un maximum d’indépendance.

L’intérieur

La propriété propose dix « suites urbaines » réparties sur six étages : des appartements lumineux de 60 m2 en moyenne, dotés de deux ou trois chambres. La décoration intérieure a été confiée à l’agence d’architecture et de design parisienne LA.M Studio qui a dégotté des objets d’occasion colorés créant une chaleureuse atmosphère seventies. L’art n’est jamais loin : les chambres donnent sur une cour arborant une jolie peinture murale signée par l’artiste de street art français Claude Blo Ricci, tandis que les pièces sont égayées par des lithographies et des photographies en noir et blanc qui dégagent juste ce qu’il faut de caractère, comme si un résident permanent les avait choisies…

Les appartements

Côté confort, notre appartement ne laisse rien à désirer. Si les chambres ne sont pas très grandes, la literie est hyper-agréable et garantit un sommeil réparateur. A côté de cela, les armoires sont spacieuses et les douches offrent de produits Rituals. Vous n’avez pas envie de sortir ? La télévision à écran plat permet de regarder Netflix, tandis qu’en cuisine, on a l’impression d’être « à la maison ». Plaque de cuisson à induction, grand réfrigérateur, machine à café, lave-vaisselle, large éventail de casseroles et de poêles, nombreux ustensiles de cuisine : difficile de se plaindre !



Offres et services

L’Edgar Suites s’adresse aux voyageurs qui aiment l’intimité et l’indépendance, ce qui signifie qu’il n’y a pas de réception fixe sur le site. On s’enregistre et on quitte l’hôtel sans parler à un membre du personnel. Cela ne veut pas dire que vous êtes livré à vous-même : si vous le souhaitez, le concierge attend votre arrivée et vous aide à porter vos bagages, tandis qu’un service central à Paris est disponible 24 heures sur 24 par téléphone, Whatsapp et e-mail pour vous aider à réserver un taxi ou un restaurant, par exemple. Le même personnel peut également vous donner des conseils sur les bonnes adresses food, shopping ou culture, bien qu’un QR code dans l’appartement puisse également vous aider à trouver votre chemin. Des machines à laver avec tous les produits nécessaires et une consigne à bagages sont à votre disposition.



Dans les parages

Presque tous les sites touristiques de la ville sont accessibles à pied, de même que les principales rues commerçantes et le centre commercial Euralille. Le quartier de la gare est également bien pourvu en restaurants, supermarchés et boulangeries… What else ?

Les +

– Situation centrale, idéale pour découvrir Lille.

– Des appartements confortables et bien équipés qui évoquent une sorte de chez-soi loin de la maison.

– Tranquillité et intimité.

Les –

– Dès deux personnes, l’ascenseur est rempli – pas très pratique pour les familles ou les groupes d’amis.

– Le nettoyage et le changement de draps ne se font qu’à la moitié du séjour – mieux vaut le savoir pour ceux qui attendraient l’équivalent d’un vrai service hôtelier.

