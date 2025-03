Faut-il forcément aller loin pour en prendre plein les yeux? Certainement pas si on a la chance d’habiter en Europe, ainsi que le démontre ce classement des 10 plus belles destinations secrètes.

Depuis plus de 15 ans, la plateforme European Best Destinations s’attèle à promouvoir le tourisme en Europe en mettant en lumière toute la diversité de ses destinations. Chaque hiver est ainsi l’occasion de compiler un classement des plus beaux marchés de Noël du continent, mais cet ambitieux guide en ligne rassemble également les plus belles plages, les meilleures villes pour le shopping ou encore les destinations européennes les plus durables.

Sans oublier une compilation des plus belles destinations secrètes d’Europe, dont le Top 10 donne envie de boucler immédiatement ses valises… De l’Espagne à la Croatie en passant par la Géorgie, on suit le guide – et on s’émerveille d’avoir tant de beauté à proximité.

10 destinations secrètes qui donnent envie de rester en Europe cet été

1. Villajoyosa, en Espagne

Unsplash.

2. Ares del Maestre, en Espagne

Canva.

3. Primosten, en Croatie

Unsplash.

4. Le village flottant de Bokodi, en Hongrie

Canva.

5. Naantali, en Finlande

Getty Images.

6. Bour, sur les îles Féroé

Unsplash.

7. Blåvand, au Danemark

Unsplash.

8. Ulm, en Allemagne

Unsplash.

9. Aljezur, au Portugal

Unsplash.

10. Dartlo, en Géorgie

Unsplash.