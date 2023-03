Quelles sont les meilleures destinations pour voyager seule quand on est une femme?

La plateforme de voyage sur-mesure Tourlane a initié une enquête pour établir un top 50 des villes où voyager en solo quand on est une femme, en prenant en compte un certain nombre de critères. A quelle position se place Bruxelles?

Partir seule oui, mais où? Cette question, les femmes qui aiment voyager en solo se la posent systématiquement. Car voyager ok, mais en toute sécurité et dans de bonnes conditions, c’est mieux, d’autant plus quand on est une femme.

L’agence de voyage en ligne Tourlane avait déjà conduit une enquête avec l’institut de sondage français Ifop sur le voyage en solo au féminin. L’enquête révélait que 78 % des femmes n’avaient jamais tenté de voyager seule, et que l’anxiété de la solitude et la sécurité constituaient les principaux freins au voyage en solitaire.

Pour cette nouvelle enquête sur les villes du monde comme destinations, sept critères ont été retenus pour établir un classement.

La représentation des femmes dans les entreprises locales,

L’égalité des sexes dans la société,

L’équité juridique,

La sécurité,

Le prix de départ pour une nuit dans un dortoir pour femmes dans une auberge de jeunesse,

La vitesse de l’internet mobile,

Le prix moyen d’un forfait de données.

Les quatre premiers critères sont basés sur l’indice 2021/22 sur les femmes, la paix et la sécurité produit par le Georgetown Institute for Women, Peace and Security:

Les pays nordiques au top

Verdict? Les pays scandinaves (comme d’habitude…) sont en haut du classement des destinations idéales, avec en tête Copenhague (Danemark), suivie de Stockholm (Suède) et Oslo (Norvège). Helsinki, la capitale de la Finlande est également bien classée en 7e position.

On constate que, dans ce classement, les villes d’Europe sont majoritaires dans le top 15. Paris arrive en 27e position, et Bruxelles en… 40e position.

Si vous souhaitez mettre le cap sur l’Asie cependant, Singapour se situe au pied du podium à la 4e place. Envie de soleil? Direction Barcelone et Lisbonne, dans le top 10. Rome est, quant à elle, classée à en 25e position.

Et l’Amérique du Nord? Qui est, selon l’enquête précédemment menée avec l’Ifop, en tête des destinations préférées pour un voyage solo chez les Françaises, Néerlandaises ou Anglaises… New York se hisse à la 34e place, et Vancouver à la 17e.

Et en bout de liste? On retrouve, entre autres, la Thaïlande, le Maroc et le Mexique.

