Quoi faire dans le sud de la France? Notre agenda arty, nos bonnes adresses pour manger et dormir

La Villa Noailles fête ses 100 ans! L’occasion de faire le plein d’activités au sein de ce centre d’art à l’architecture mythique, mais pas que. Voici notre petit carnet de route;

Design

Les Design Parades de Hyères et Toulon. Ce festival international d’architecture d’intérieur où suivre les étoiles montantes a lieu fin juin, mais les expos liées sont visibles tout l’été. Jusqu’au 3 septembre à Hyères et 5 novembre à Toulon, villanoailles.com

L’appartement de Charles et Marie-Laure de Noailles. Une scénographie de plusieurs pièces de la Villa Noailles, où Pierre Yovanovitch répond à une commande qu’il aurait reçue du couple de mécènes. Jusqu’au 14 janvier à Hyères, villanoailles.com

La Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence accueille une expo sur Andrée Putman et les créateurs du Mouvement Moderne. Jusqu’au 31 octobre à Saint-Paul-de-Vence, fondationcab.com

Musique

Ressusciter la rose. Un hommage musical à la vie, l’œuvre et la mémoire de Marie-Laure et Charles de Noailles, à la Villa Noailles. Les 16, 17 et 18 septembre à Hyères, villanoailles.com

Art

Lavender Snows. Un corpus d’artistes belges émergents dans un espace récemment ouvert par la Belge Catherine Bastide, à Marseille. Jusqu’au 29 juillet à Marseille, latraversemarseille.fr

L’île intérieure. La Villa Carmignac, perdue dans la garrigue sur l’île de Porquerolles, accueille une plongée dans nos mondes intérieurs, au départ de l’art contemporain. Jusqu’au 5 novembre à Porquerolles, fondationcarmignac.com

Mode

La garde-robe de Marie-Laure de Noailles a été réinventée par de grandes maisons et de jeunes créateurs de mode au XXIe siècle. La Villa accueille aussi le Festival international de mode, de photographie et d’accessoires mi-octobre. Du 12 octobre au 14 janvier à Hyères, villanoailles.com

Manger

Le Pradeau Plage. Pour savoureux poissons et fruits de mer les pieds dans l’eau. 1420, avenue des Arbanais, Presqu’île de Giens, pradeauplage.com

Ciel. Le rooftop le plus italien de Marseille: dolce vita et bonne cuisine sous le soleil! 17, rue Haxo, à Marseille, ciel-rooftop.com

Dormir

Le Lodge des Iles d’Or. Vingt-deux chambres avec terrasse autour d’une piscine, au cœur de la Presqu’île de Giens. Accès direct à la plage. 4205, route de Giens, lelodgedesilesdor.com

