Top 10 des manoirs hantés anglais

Notre top 10 des maisons hantées, d’une bibliothèque lugubre aux ruines d’un château brumeux en passant par une majestueuse demeure où résonnent des bruits de pas et des murmures, suivez le guide,…

1.Ham House, Surrey

Sur les bords de la Tamise, Ham House, près de Richmond, est réputée pour être l’une des maisons les plus hantées du patrimoine britannique. Le fantôme de la Duchesse Lauderdale, une aristocrate très ambitieuse, y rôderait, prisonnière de son château après la mort de son mari. On dit que les pièces du rez-de-chaussée où la Duchesse s’était retirée à la fin de sa vie résonnent de ses pas et qu’on peut y sentir les effluves de sa rose préférée. Le personnel qui entretient actuellement la maison ressent tellement la présence de la Lady qu’ils murmurent un « Good afternoon, your ladyship » avant d’y pénétrer.

3. Chartwell, Kent

La maison de Winston Churchill de 1924 jusqu’à la fin de sa vie est restée presque en l’état depuis sa mort, des photos, des livres, et autres objets évoquant la carrière de l’homme d’état trônent dans chacune de ses pièces. De nombreux visiteurs auraient l’impression de sentir l’odeur du cigare du politicien mais c’est plutôt la vision du fantôme du père de Churchill par Churchill en personne qui rend ce manoir vraiment hanté.

4 Felbrigg Hall, Norfolk

Voici une maison à l’allure surprenante. La plupart des histoires de fantômes de Felbrigg Hall toune autour de de sa bibliothèque hantée par William Windham III. Ce dernire la visiterait encore aujourd’hui afin d’y lire les livres qu’il n’aurait pas eu le temps de consulter de son vivant. Il y a de cela 200 ans, William fut gravement brûlé dans l’incendie de sa bibliothèque lorsqu’il essaya de sauver des livres rares. Depuis, on peut voir son fantôme assis à l’une des tables de lecture, un livre à la main ou se relaxant dans un fauteuil.

5. Newton House, Carmarthenshire

Au milieu d’un parc du 18ème siècle, la Newton House est dite hantée par Lady Elinor. Cette dame était promise à un homme qu’elle n’aimait pas et afin de lui échapper, elle trouva refuge avec sa famille à Dinefwr, elle fut suivie par son promis qui l’étrangla jusque mort s’ensuive. Le personnel de l’endroit dit sentir une présence dans la maison, voire les lumières s’allumer et s’éteindre et entendre des voix murmurer dans les pièces vides.

6 Dunster Castle, Somerset

Avec une histoire qui remonte à la période normande, Dunster est un terrain privilégié pour les histoires de fantômes. Le personnel du National Trust qui entretient l’endroit a souvent parlé de la présence d’un homme mystérieux habillé de vert qui se promène dans les vieilles étables. Mais l’histoire la plus impressionnante est celle de ce géant qui hanterait les lieux, le squelette d’un très grand prisonnier fut trouvé enchaîné aux poignets et aux chevilles avec quatre autres squelettes, l’endroit, même en plein jour, se révèle des plus macabres.

7. Nunnington Hall, York

Nunnington Hall, sur les bords de la rivière Rye, a une longue tradition de maison hantée par Lady of Nunnington, la seconde épouse du propriétaire des lieux. Elle dédaignait son beau-fils afin que son propre fils puisse hériter du domaine. Après la mort de son mari, la vieille dame commença à maltraiter le pauvre garçon, l’enfermant dans un grenier. La seule personne pouvant le voir et lui apporter jouets et nourriture était son demi-frère avec qui il noua une forte amitié. Une nuit, l’enfant disparu sans laisser de traces au plus grand plaisir de sa marâtre. Son fils adoré, désespéré d’avoir perdu son beau-frère se tua en tombant de la fenêtre alors qu’il essayait de chercher sa trace. Lady of Nunnington en fut inconsolable, rodant dans la maison l’âme en peine.

8.Corfe Castle, Dorset© National Trust

Corfe Castle, ce sont surtout des ruines marquées d’une riche histoire incluant la guerre civile, la torture la prison, rien d’étonnant dès lors que des âmes éplorées y rôdent. La légende parle d’un héritier anglo-saxon du trône âgé de 18 ans assassiné dans les caves du château sur les ordres de sa belle-mère la reine Elfrida, déterminée à faire monter son propre fils sur le trône. On y raconte qu’on peut parfois entendre les pleurs d’un enfant.

9. Baddesley Clinton, Warwickshire

Baddesley Clinton était un refuge pour catholiques persécutés pendant l’ère élisabéthaine. Dans les couloirs de ce lieu rempli d’âmes blessées, de nombreuses personnes affirment avoir entendu des bruits de pas et même vu des poignées de portes tournées par des mains invisibles.

10 Speke Hall, Liverpool

Speke Hall est habité par son propre fantôme. L’histoire remonte à 1730 quand Lady Mary hérita de la maison, devenant une héritière respectée et desirable. Elle se maria un peu plus tard avec Lord Sidney Beauclerk, avide d’argent et de prestige, il dilapida la fortune de Lady Mary. Elle en fut tellement peinée qu’elle jeta son enfant par la fenêtre, avant de se suicider. Certains visiteurs disent avoir aperçu il y a de cela un siècle une dame habillée de blanc dans l’aile du château, qui pourrait bien être cette Lady Mary.