Travelgram: trois comptes d’influenceurs belges à suivre pour s’évader

En manque de vacances ou à la recherche de votre prochaine destination? Les feeds de ces trois influenceurs belges recèlent d’inspiration en mode évasion. Départ imminent!

1— La dolce vita de @barbara-schoumacher

Elles sont nombreuses sur Instagram à partager leurs voyages. Mais s’il y en a une qui joint l’utile à l’agréable, c’est bien Barbara. En stories à la une, l’influenceuse transmet, lors de ses périples, toutes les infos pratiques: adresses, prix (car il semblerait que rien ne se paye sur le réseau social), horaires de bus et pièges à touristes à éviter. Un exemple? Sa dernière épopée en Italie, le long de la côte amalfitaine. Envie d’évasion? Suivez le guide.

2— Au royaume de @justin__petit

Originaire du Brabant wallon, Justin n’a pas attendu la pandémie pour nous faire découvrir la Belgique autrement. Avec lui, c’est une vision différente de notre plat pays qui se dévoile, atypique, originale et hors des sentiers battus. Spots cachés, bons plans et logements inhabituels, il nous livre mille et une raisons d’arpenter notre cher territoire. Car après tout, qui a dit qu’il fallait partir loin pour être dépaysé?

3— En Grèce avec @thetinynomad

Passionnée par la terre des Dieux, Charlotte Deprez, alias The Tiny Nomad, fait découvrir les merveilles de ce pays à grand renfort de vidéos et autres clichés au drone. Et une chose est sûre, c’est qu’on en redemande. Si l’envie vous prend, rendez-vous sur son compte secondaire, @Greece.please, où l’on retrouve tous les tips and tricks de Charlotte ainsi que ses meilleures adresses. Escapade nature du côté de Kefalonia ou séjour reposant à Mykonos? Notre cœur balance.