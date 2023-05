Trois trucs à faire (ou à voir) ce printemps à Paris

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, on se fait une petite virée à Paris, parce que ça fait (trop) longtemps.

L’art de l’illusion

Qui dit Paris, dit mille choses à voir et à faire. Mais on vous aide. Et pour commencer, on vous suggère de filer faire un tour du côté du Paradox Museum, qui vient d’ouvrir ses portes dans le IXe arrondissement. Au menu: 90 expériences sous forme de trompe-l’œil, d’illusions d’optique et autres surprises chargées de bouleverser les sens. Certes, chez nous, on a déjà l’Illusion Brussels ou le tout récent World of Mind. Mais là, la Ville lumière a frappé fort: il s’agit ni plus ni moins du temple de la supercherie mentale le plus grand… du monde. Inclinez-vous, c’est tout. paradoxmuseumparis.com

Rien de plus Norman

Incontournable ce printemps-été: l’exposition consacrée à Norman Foster qui vient de démarrer au Centre Pompidou. Le starchitecte britannique y est mis à l’honneur sur un espace de 2 200 m2 qui évoque sa vie, ses œuvres et sa manière d’appréhender son art en mêlant le high-tech et l’écologie. Maquettes, carnets de travail, prototypes… L’homme à qui l’on doit le viaduc de Millau ou la rénovation du Bundestag de Berlin (photo) se dessine ici comme jamais. Jusqu’au 7 août, centrepompidou.fr

On parle de toit?

Un nouvel hôtel 4-étoiles au cœur du XVe arrondissement? On ne dit pas non, et pour cause: avec ses 65 chambres au design contemporain, son espace wellness et, surtout, son rooftop qui permet à la fois de petit-déjeuner et de siroter des cocktails (non, pas en même temps… quoique) tout en regardant la tour Eiffel, le Quinzerie risque de devenir en vogue en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Il y a même un «côté jardin» pour regarder les herbes pousser, bouquiner ou attendre que le soleil se couche… C’est tellement bien, l’été. quinzeriehotel.fr

