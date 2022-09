Un petit week-end dans le Plat pays ? Voici trois nouveaux hôtels belges d’exception

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé, même de loin. Cette semaine, trois nouveaux hôtels belges pour des nuits d’exception, entre luxe et durabilité.

À la Bourse

Un hôtel d’un genre bien particulier a ouvert ses portes en mai dernier à Anvers: le Sapphire House. L’établissement est situé sur le site de la Bourse du commerce, datant du XVIe siècle, un cadre magnifiquement rénové, dans le respect du patrimoine. Et c’est du côté de sa cuisine que l’endroit se révèle pleinement. Le chef 2-étoiles Bart De Pooter y propose un véritable voyage culinaire 100% plant-based. Une expérience unique qui allie plaisir des sens et respect de l’environnement.

sapphirehouseantwerp.com

Pour respirer les embruns

On file à la mer, à Nieuport plus exactement, où l’hôtel The Cornr a été inauguré au début de cet été. Dans une déco épurée et très chic, on touche du bout du doigt le grand luxe. On le conjugue ici au bien-être, à grand renfort de balnéothérapie, douche pluie ou encore sauna finlandais. Cerise sur le gâteau, le bâtiment s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Equipé des dernières technologies, il a drastiquement réduit son empreinte carbone. Associant raffinement, détente et durabilité, l’établissement vous convaincra. De notre côté, les valises sont faites…

© INSTAGRAM / @THECORNRHOTEL

cornrhotel.be

Dormir les pieds dans l’eau

Depuis 2019, Héloïse et Foulques vous accueillent dans leurs logements insolites aux Nids des Marais, à Ciney. Cet été, deux petits nouveaux ont fait leur apparition sur le site: la Bécassine, une jolie serre à l’ambiance de cottage anglais, et le Milan Royal, installé sur une plate-forme au cœur du marais. Le tout, en observant la lente valse des canards et le ballet des libellules.

© SDP

nidsdesmarais.be