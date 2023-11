Séjour en Zélande? Voici 3 nouvelles adresses où dormir, manger, et plus si affinités

C’est pas loin, c’est paisible et c’est joli comme tout. A ces trois raisons de filer en Zélande, on en ajoute… trois autres, côté hôtels, (bons) restaurants et tout et tout. Parce qu’on est comme ça.

1. Table de choix

Après son acquisition récente par Pillows Hotels, la prestigieuse adresse Inter Scaldes et ses douze suites de standing récemment rénovées s’offrent un tandem de choc : le chef doublement étoilé Michelin Jeroen Achtien et sa compagne Sanne. La promesse ? Une expérience gastronomique faisant défiler les produits locaux – légumes, coquillages… – sur des assiettes admirablement dessinées. Le tout au cœur d’une nature sauvage qui figure parmi les plus beaux polders de la péninsule zélandaise. Waar gaan we naartoe ?

interscaldes.nl

2. Oh la belle nuit

La façade de l’hôtel Sint Joris est historique, mais à l’intérieur, c’est un tout nouvel établissement de luxe qui a pris ses quartiers. Avec ses 54 chambres coquettes, son splendide jardin urbain et son Honesty Bar à l’ambiance romantico-lounge, ce 4-étoiles s’impose comme le point de départ idéal d’une promenade oxygénante parmi les mille charmes de la ville de Middelburg. Même pas besoin de préciser que le petit-déjeuner rime avec raffiné.

hoteljoris.nl

3. On se fait la brise ?

Pour un petit week-end tranquille, vous êtes plutôt lodge ou tiny house ? En cas d’hésitation, allez donc jeter un œil aux offres du parc de vacances Roompot qui vient de s’installer du côté de Brouwersdam. Quel que soit votre choix, vous séjournerez dans un lieu revêtu de bois, conçu pour s’intégrer à l’environnement et composé d’une terrasse afin de mieux humer l’iode. Côté détente, des pavillons estampillés « wellness » proposent bains à remous et saunas. Les fans de sports nautiques, eux, seront ravis d’apprendre que kite-surf et planche à voile ont ici le vent en poupe.

roompot.nl

