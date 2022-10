Woodstock, le quartier le plus cool du Cap

EN PRATIQUE

Y aller

Brussels Airlines propose des vols quotidiens dès 800 euros A/R avec une escale.

Depuis peu, Air Belgium propose une liaison directe entre Bruxelles et Johannesbourg puis Le Cap, les mercredis et dimanches, dès 560 euros A/R.

Boire et se sustenter

• Supérette. Un sans-faute pour cette cantine stylée ouverte à l’heure du petit-déjeuner et du lunch. Elle a le bon goût de s’approvisionner chez Bill Riley Meat, renommé boucher de père en fils depuis 1969. 66, Albert Road.

• The Old Biscuit Mill. Un hub très réussi dédié à l’art de vivre et aux plaisirs de bouche qui cache un stimulant food court (uniquement le week-end en journée). The Old Biscuit Mill abrite aussi The Test Kitchen, soit la meilleure table de la région, sinon du pays, très prisée malgré des créneaux horaires réduits et hiératiques consécutifs à la crise sanitaire. 375, Albert Road.

• La Sorbetière. Des glaces 100% artisanales de très haut vol, concoctées dans une petite boutique nichée dans une arrière-cour égayée par le street art. 48, Albert Road.

Découvrir

• Le Wex. On peut y manger, revoir sa déco (avec les luminaires de Creative Cables), se refaire une beauté (avec les produits Ash & Mill) et bien d’autres choses. L’adresse la plus cool de Cape Town. 66, Albert Road.

• Urban Art. Les fresques urbaines sont omniprésentes à Woodstock et à Salt River, le quartier voisin. Une visite s’impose pour comprendre l’envers du décor et mesurer l’importance de la communauté. baz-art.co.za et jumaarttours.co.za

• SMAC Gallery. Cette galerie dirigée par Baylon Sandri s’est installée à Woodstock dès 2014 dans un ancien bâtiment industriel. Elle fait la part belle aux artistes sud-africains contemporains émergents et confirmés, comme la talentueuse plasticienne Michaela Younge. 145, Sir Lowry Road.

Se loger

Cap Heritage Hotel. Le point faible du quartier? Il n’a pas la réputation d’être sûr à la nuit tombée. Conséquence: aucun hôtel digne de ce nom n’a encore vu le jour à Woodstock. On recommande dès lors Le Cap Heritage (à 10 minutes en voiture), un 4-étoiles à la fois vintage et contemporain qui se déploie dans un cadre architectural qui rappelle que les Hollandais furent les premiers colons en s’établissant à Cape Town en 1648. 90, Bree Street. capeheritage.co.za