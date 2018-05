Le cadeau de Fête des Mères de dernière minute, à moins de 15 euros, qui fera mouche

Cette année, Paris XL a pensé à tous les retardataires et/ou panier percé, qui pour la Fête des Mères se retrouvent au pied du mur, sans idée, ou sans budget ou presque, mais avec pourtant la folle envie de gâter leur maman.

A eux, l'enseigne belge propose sa box beauté, contenant 7 produits, certains en format normal, d'autres en format voyage, des classiques ou les produits phares du moment. Pour être précis, voici ce que l'on trouve dans ce colis "surprise" : un scrub nettoyant Thalasso de Collistar, une lotion corporelle hydratante d'ICI PARIS XL, un masque Lotus Serum in a Mask de Kenzoki, la crème lavante Checks and Balances Frothy Face Wash de la chic marque Origins, l'inégalable BB Crème au Ginseng d'Erborian, un gloss Licious Lips Sheer de Be Creative Make-UP, et un vernis Only You Nail Polish Hot Chili.

L'autre bonne surprise, son prix, imbattable : 14,95 euros.

Un cocktail beauté complet et de qualité qui en ravira plus d'une, à n'en pas douter.