La cuisine de Sang-Hoon Degeimbre s'invite pour l'été à la Villa Empain

La Fondation Boghossian inaugure son Café et convie le chef étoilé à y servir ses bols gastronomiques, jusqu'à la fin juillet. Un espace pop up où saveurs d'Orient et d'Occident se mêlent, dans un cadre Art déco d'exception.