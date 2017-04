La recette du Matcha green smoothie bowl, pour un petit-déjeuner survitaminé

Ce bol de smoothie au Matcha plein de nutriments et de vitamines se déguste au petit-déjeuner ou au goûter. On peut le décorer, au choix, d'une multitude de toppings: rondelles de banane, framboises, noix ou noisettes concassées, amandes, graines (de lin, de courge, de chia, de sésame, de chanvre,...), copeaux de noix de coco, baies de goji, flocons d'avoine, etc.

Et n'ayez pas peur de mélanger des légumes avec des fruits dans un smoothie, vous ne vous rendrez même pas compte que vous mangez des épinards !

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)

2 bananes

1 mangue

Le jus d'1/2 citron

3 poignées de jeunes pousses d'épinards

25 cl de lait de coco

2 cuillères à café de matcha culinaire

2 glaçons

Toppings au choix : flocons d'avoine, framboises, graines, copeaux noix de coco,...

PRÉPARATION

Mettez le lait de coco et les épinards dans un blender et mixez jusqu'à ce qu'il ne reste plus de morceaux de feuilles d'épinards.

Ajoutez le Matcha, les bananes coupées en rondelles, la mangue en morceaux, le jus de citron, et les glaçons et mixez jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et épaisse.

Servez dans des bols avec les toppings de votre choix.

Voir aussi:

Recette de banana bread au Matcha sans gluten

Recette du Guatchamole (Guacamole au Matcha)