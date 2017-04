Le thé Matcha, la boisson ultra tendance aux 1001 vertus

François Van den Brulle s'est lancé tout récemment dans l'importation d'un thé matcha japonais de haute qualité et 100% bio sous la dénomination IRO ("couleur" en japonais). Ce jeune entrepreneur bruxellois revient tout droit de l'île de Kyushu dans le Sud du Japon où se situe la plantation de thé qui fournit les feuilles d'une grande finesse et d'un arôme intense de ce thé matcha premium qu'il importe en Belgique. On lui a posé quelques questions sur les vertus de cette boisson au goût intense et à la couleur vive qui fait le buzz.

Comment vous est venue cette passion pour le thé Matcha ?

"Au départ, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Je fêtais mon anniversaire dans un bon restaurant japonais et on m'a proposé un thé Matcha. Le rituel, le fait qu'il soit en poudre et non en sachet, la couleur, la mousse et bien sûr cette saveur unique, je suis véritablement tombé sous le charme. Dès le lendemain, j'ai commencé à me plonger dans la culture japonaise. J'ai découvert que ce thé unique existait depuis plus de 800 ans au Japon et qu'il avait des vertus extraordinaires pour la santé. Petit à petit, c'est devenu une évidence pour moi de vouloir commercialiser le Matcha chez nous pour faire découvrir ce produit unique à un maximum de personnes. Mais, étant passionné par les produits de bouche de qualité, je ne voulais pas commercialiser n'importe quel Matcha. J'ai donc entrepris de longues recherches pour trouver et sélectionner les meilleurs producteurs japonais, ceux qui proposent un Matcha de qualité supérieure, 100% bio et cultivé dans le respect de la nature."

Quelles sont ces vertus pour l'organisme que vous évoquez ?

"Le Matcha procure de très nombreux bienfaits pour l'organisme, je vais donc me concentrer sur les principaux. Le Matcha contient d'abord énormément d'antioxydants, jusqu'à 137 fois plus qu'une tasse de thé vert traditionnel infusé. Ces antioxydants aident à renforcer le système immunitaire et combattent les radicaux libres dans l'organisme. Cette action est importante car les radicaux libres accélèrent le vieillissement, causent des dommages irréversibles dans l'organisme, et sont à l'origine de nombreuses maladies dont certains cancers et des maladies cardio-vasculaires.

Le Matcha aide aussi à maigrir car il est drainant, il stimule la combustion des graisses en activant le métabolisme et il aide à diminuer le taux de mauvais cholestérol (LDL) tout en augmentant le taux de bon cholestérol (HDL). Le Matcha est également détox. Contenant beaucoup de chlorophylle il va aider à purifier le sang, à éliminer les toxines chimiques néfastes de l'organisme et à soutenir le fonctionnement du système lymphatique. Enfin, il a un effet à la fois tonifiant et relaxant grâce à la combinaison de caféine et de L-théanine, un acide aminé qui a des propriétés relaxantes sur le corps et l'esprit.

Les moines bouddhistes japonais avait déjà compris cet effet il y a 800 ans, c'est pourquoi ils consommaient du Matcha pour rester à la fois éveillés, zen et concentrés pendant de longues heures de méditation. Le Matcha est donc un excellent allié pour être performant au travail et ne provoque pas du tout le stress ou la nervosité que peut entraîner la consommation de café."

Pouvez-vous nous décrire le thé matcha que vous importez du Japon ?

"Réussir à produire un thé Matcha de grande qualité est tout un art. C'est pourquoi il est difficile et rare de trouver un vrai Matcha de haute qualité. Outre le soin que le cultivateur doit apporter à la culture des théiers, le processus de production demande beaucoup d'attention et d'expérience. A chaque étape de la production on peut abîmer les précieuses feuilles de thé et ainsi diminuer la qualité du produit final. Plusieurs récoltes sont réalisées sur l'année mais les feuilles de la première récolte donneront toujours la meilleure qualité de thé. Le Matcha IRO Premium Ceremonial Grade est d'ailleurs produit uniquement avec les plus belles feuilles de thé de la première récolte du printemps.

Voici quelques astuces pour reconnaître un Matcha de grande qualité:

La couleur: un Matcha de haute qualité sera très vert, un vert éclatant. Si votre Matcha a une couleur terne ou vire vers le vert-jaune ou le vert-brun, c'est qu'il est de qualité médiocre.

L'arôme: un Matcha de qualité a une agréable odeur fraîche, douce et végétale. C'est probablement l'élément le moins évident pour distinguer facilement un Matcha de qualité d'un autre pour un novice. Mais lorsque vous aurez humé un Matcha de haute qualité, vous ne pourrez plus vous tromper.

La mousse: le Matcha n'est pas un thé comme un autre. Etant en poudre, on ne l'infuse pas mais on le mélange à l'eau dans un bol à l'aide d'un fouet en bambou. Cette partie du rituel va former une mousse naturelle en surface. Un Matcha de qualité produira une belle mousse bien dense constituée majoritairement de petites bulles. A contrario, la mousse d'un Matcha de piètre qualité ne sera pas dense, sera constituée majoritairement de grosse bulles et ne tiendra pas bien longtemps sur votre thé.

La saveur: c'est bien évidemment l'élément le plus important. Un Matcha de haute qualité ne développe pas ou très peu d'amertume et a une saveur riche, douce et agréable. Un Matcha fort amer ou à la saveur désagréable est signe d'une basse qualité."

Le Matcha aussi décliné en cuisine

Le thé Matcha, ce n'est pas seulement un rituel relaxant, on peut aussi l'utiliser en poudre de nombreuses façons dans des préparations culinaires variées : outre le plus connu Matcha latte, le Matcha se décline en smoothie, glace, madeleines, galettes, banana bread...mais aura aussi le don de relever des préparations froides tels que des sauces pour poisson ou du guacamole. En version salée, il se saupoudre sur du popcorn. Pour ces recettes, on utilisera de préférence la version culinaire du Matcha. Moins chère et au goût plus adapté, il donnera une saveur et une couleur verte originale aux préparations.

Découvrez 3 recettes réalisées à base de thé matcha culinaire:

Recette du Guatchamole (Guacamole au Matcha)

Recette de banana bread au Matcha sans gluten

Recette du Matcha Green Smoothie Bowl, pour un petit-déjeuner survitaminé