Recette de banana bread au Matcha sans gluten

Le banana bread est un cake moelleux à l'américaine qui permet d'utiliser intelligemment et de façon délicieuse les bananes trop mûres que vous n'avez plus envie de manger. Un must anti-gaspillage en cuisine!

Cette recette est sans gluten mais vous pouvez bien sûr remplacer la farine sans gluten par une farine traditionnelle pour pâtisserie.

Très simple à réaliser, le banana bread est parfait au petit-déjeuner comme au goûter et plaira aux petits et aux grands. L'ajout de Matcha lui confère une belle couleur verte et des atouts énergétiques. Bref, un snack sain et délicieux pour toute la famille.

INGRÉDIENTS

2 bananes bien mûres

2 oeufs

250 gr de mélange de farine sans gluten

140 gr de sucre

10 gr de sucre vanillé

100 gr d'huile de coco

10 gr de Matcha culinaire

1 cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire

Une pincée de sel

PRÉPARATION

Faites fondre l'huile de coco dans un poêlon à feu très doux et préchauffez votre four à 180°C

Dans un saladier fouettez les oeufs avec le sucre et le sucre vanillé pour obtenir un mélange clair et mousseux

Ecrasez les bananes avec une fourchette et ajoutez-les au mélange avec les oeufs

Ajoutez l'huile de coco liquide

Mélangez à la farine le bicarbonate, la pincée de sel, et le Matcha et incorporez progressivement au mélange avec les bananes en tamisant

Huilez votre moule avec un peu d'huile de coco et mettez-y la pâte

Mettez au four pendant environ une heure. Pour vérifier la cuisson, plantez un couteau et s'il ressort sec c'est cuit !

Pour en savoir plus sur le thé matcha

Voir aussi:

La recette du Matcha Green Smoothie Bowl, pour un petit-déjeuner survitaminé

La recette du Guatchamole (Guacamole au Matcha)