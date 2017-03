Le "seam sealing" ou de la couture sans fil, ni aiguille

Quand on partage les mêmes valeurs, que l'on s'en tient à un cap baptisé pour le coup Less is more, il suffit d'une rencontre et l'heureuse addition peut prendre forme. Elle a eu lieu il y a six mois, au salon parisien Première vision, le résultat est là sous vos yeux, siglé JeanPaulKnott + Monobi.