L'illustration est morte, vive l'illustration!

L' illustration de mode ? " Une notion assez floue, quelque chose comme la plus petite unité de l'élégance. L'expression à la fois la plus subtile et la plus complexe de l'ensemble du design, de la tendance, du tissu, de la texture, de l'attitude, de la sociologie... " Cette définition, la discipline la doit à l'Espagnole Carmen Garcia Huerta, considérée par les éditions Taschen comme l'un des cent meilleurs illustrateurs du monde, toutes tendances confondues. Et une des rares à vivre actuellement pleinement de ses dessins fashion, qu'ils soient chics et commerciaux, au service des plus grandes marques, ou teintés d'imperfection dans ses productions plus personnelles. D'autant qu'aujourd'hui, son métier semble vivre un nouvel âge d'or, les griffes et la presse se disputant ces artistes au trait si parlant. Une renaissance marquée par les réseaux sociaux et les techniques picturales les plus modernes, après des décennies passées sous le règne de la photographie.

...