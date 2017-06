Découvrez Là-haut Viage, le nouveau rooftop-bar à Bruxelles (en images)

Situé à quelques pas de la Place de Brouckère au septième étage du casino de Bruxelles, le rooftop-bar Là-haut Viage a été aménagé par Les Organisateurs, le quatuor à l'origine des Soirées Chez Ginette au Havana Club dans les Marolles. L'aménagement, plantes tropicales et meubles en rotin, a été confié à l'architecte d'intérieur Michel Penneman, à qui l'on doit les hôtels The White et The Pantone.

Dès le 15 juin, le rooftop-bar sera ouvert tous les jeudis soir à partir de 17 heures. Les autres jours, le bar qui offre une vue panoramique sur le Pentagone bruxellois. Les autres jours, Là-haut Viage se loue pour des séminaires, des fêtes privées et autres événements.

Déficitaire

Le casino de Bruxelles a été ouvert en 2010 et outre la plus grande salle de jeux du monde, il abrite un restaurant et un théâtre qui a notamment accueilli Prince et Kool & The Gang. Cependant, le complexe, déficitaire jusqu'il y a peu de temps, a du mal à attirer le grand public.

L'extension du piétonnier bruxellois en 2015 et les problèmes de mobilité qui en ont découlé ont encore aggravé le problème, souligne le directeur général Mark Banks lors de l'ouverture du rooftop-bar. "Ce projet donne un argument supplémentaire aux gens de redécouvrir le casino et le centre de Bruxelles".