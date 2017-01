Passez une nuit au zoo

Il suffit de passer une ou deux frontière(s) pour séjourner dans l'un des parcs animaliers de France, d'Angleterre ou d'Espagne qui offrent désormais le gîte et le couvert aux visiteurs qui le souhaitent.

On y dort - ou plutôt on y veille - au plus près des bêtes, puisque selon l'endroit, votre cabane ou terrasse donne directement sur l'enclos des lions, des loups, des pandas ou des éléphants. Lesquels semblent évoluer dans leur environnement naturel soigneusement reconstitué.

Au zoo de la Flèche, près du Mans, certaines chambres haut de gamme sont dotées d'immenses baies vitrées ouvertes sur l'enclos des tigres blancs, des ours polaires ou des grizzlis, qui viennent régulièrement y coller le museau !

Une expérience intime à partir d'un poste d'observation exclusif et cosy. Imaginez l'ambiance du petit déjeuner au lit...

www.safari-lodge.fr