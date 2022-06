10 combinaisons de goûts aussi étranges que délicieuses

Olives et chocolat blanc, roquefort et ananas…: parfois la combinaison de deux aliments semble étrange, voire vraiment improbable. Pourtant elle peut se révéler extrêmement savoureuse.

Sauce soja + chocolat

Sauce au soja et chocolat© DR

Le sel contenu dans la sauce au soja renforce le goût du chocolat. En plus, ils contiennent tous les deux des composantes grillées, fruitées et ligneux qui se complètent parfaitement.

Cornichon + glace à la vanille

Cornichons et crème glacée© DR

Cet en-cas bizarre vous procurera une sensation heureuse. Le sel des cornichons stimule la circulation sanguine alors que la quantité de sucre et de graisse dans la glace vous donnent un boost d’énergie.

Roquefort + ananas

Roquefort et ananas© DR

À en croire les experts, le roquefort et l’ananas ont plusieurs composantes en commun, ce qui a le chic pour constituer une alliance efficace.

Chocolat chaud + avocat

Chocolat chaud et avocat© DR

Conseil pour l’automne: mélangez un avocat avec votre chocolat chaud. Le goût du chocolat dominera celui de l’avocat, mais le fruit donnera un aspect crémeux à votre boisson. Divin!

Fraise + parmesan

Combinaisons culinaires© DR

Selon les spécialistes cette association efficace tiendrait au fait que l’acide butyrique du parmesan se marierait parfaitement aux flavonoïdes des fraises.

Lard + confiture

Lard et confiture© DR

La combinaison parfaite pour le petit-déjeuner.

Café + jus d’orange

Café et orange© DR

Si vous mettez quelques gouttes de jus d’orange dans votre café, celui-ci perdra un peu de son amertume, mais gardera plus de goût que si vous ajoutez du lait. En outre, les sucres naturels de l’orange sont meilleurs pour la santé que le sucre blanc.

Olive + chocolat blanc

Olives et chocolat blanc© DR

Le goût salé et corsé des olives se marie très bien au chocolat crémeux et très sucré.

Beurre de cacahuètes + saucisson

Beurre de cacahuètes et saucisson © DR

Plus personne ne s’étonne de la combinaison beurre de cacahuète et confiture, mais pourquoi ne pas essayer en combinaison avec le goût plus corsé du saucisson? Une perspective de sandwichs explosifs.

Pastèque + poivre noir

Pastèque et poivre noir© DR

Saupoudré de poivre noir, la pastèque décuple caractère rafraîchissant.