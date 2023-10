100 recettes végétariennes de 100 chefs: Brussels’ Kitchen compile le meilleur de la gastronomie végétale à Bruxelles

La scène food bruxelloise est en mouvement perpétuel. Et Chloé Roose, à la tête du guide Brussels’ Kitchen, n’a pas son pareil pour en prendre le pouls. Son dernier opus en date? 100 chefs, 100 recettes végétariennes, un recueil de plats signés par les meilleurs cuisiniers de la capitale.

Elle nous a donné rendez-vous au café Belga&Co, au Châtelain. L’adresse est bien connue des amateurs de bon café, mais aussi des télétravailleurs qui n’hésitent pas à s’y attabler le temps d’une après-midi. «J’apprécie cet endroit, nous glisse Chloé Roose en s’installant à l’une des tables du jardin. Le café y est délicieux et l’ambiance est parfaite.»

Et en la matière, on peut dire qu’elle s’y connaît. La jeune femme arpente les rues de Bruxelles depuis plus de douze ans à la recherche constante des nouveaux endroits gourmands les plus chouettes à découvrir. A la tête de Brussels’ Kitchen, un guide de restaurants en ligne (et bien plus), depuis 2012, cette touche-à-tout créative, architecte d’intérieur de formation, est une vraie foodie dans l’âme. «J’adore la cuisine mais aussi recevoir. La nourriture est un vrai lien qui me connecte, tant à mes souvenirs qu’à mes amis… C’est aussi pour cela que j’aime aller au restaurant. C’est prendre le temps de me connecter à mes proches. Au grand dam de mon portefeuille d’ailleurs», sourit-elle.

Sa préférence? Une nourriture plutôt relevée! Pas étonnant pour une épicurienne ayant passé une partie de son adolescence à Macao, où elle a développé ses papilles et son attrait pour la cuisine asiatique. Aujourd’hui, c’est néanmoins aux mille et une façons de cuisiner les légumes qu’elle s’attaque, en signant avec Céline Cogniaux le quatrième livre de Brussels’ Kitchen, 100 chefs, 100 recettes végétariennes.



Comme une évidence

Ce bouquin fait suite à celui intitulé Bruxelles – 100 chefs, 100 recettes cultes. Un véritable carton au rayon livres de recettes en 2021. «C’était une évidence, confie Chloé. Après la sortie du premier tome, j’avais comme un goût de trop peu. Et la volonté de remettre le couvert avec un nouveau concept.» Et l’angle était clair: «J’ai immédiatement su que je voulais faire quelque chose autour des recettes végétariennes, explique-t-elle. Déjà parce que tout le monde ou presque est actuellement conscient des enjeux tant sociaux, économiques et climatiques que cela représente. Mais aussi parce que je suis convaincue que c’est là que se réalisent les plus jolies et les plus grandes créations gourmandes.»

Ainsi Chloé s’est donc aventurée avec cette idée en tête dans les cuisines de ses chefs préférés, ceux chez qui il fait bon manger et où l’art de recevoir est maîtrisé. Sur les 100 chefs participants, on retrouve des acteurs déjà connus de la sphère gastronomique bruxelloise, mais aussi beaucoup de nouvelles têtes, comme Alexandre Pappamikail et Lucien Engisch de Vérigoud ou encore Alexander Duke et Alaang Wichaiphum de Grabuge.

Séparé en 9 parties, l’ouvrage compile recettes végétariennes accessibles et faciles à réaliser et conseils (en provenance des chefs eux-mêmes, pardonnez du peu). Le livre s’assortit également d’un répertoire de bonnes adresses. «En fait, comme c’était le cas avec le tome précédent, on peut considérer cela comme un simple livre de recettes. Ou comme un guide pour découvrir des tables», s’amuse-t-elle.

Et comme la musique et la cuisine sont intrinsèquement liées pour la passionnée, on se plaira à lancer la playlist éclectique à souhait concoctée par les chefs participants eux-mêmes quand on se mettra derrière les fourneaux. Elle nous glisse d’ailleurs trois recettes à tester de tout urgence.

Bruxelles – 100 chefs, 100 recettes végétariennes, par Chloé Roose et Céline Cogniaux, éditions Racine, 240 pages.

Trois recettes extraites du livre