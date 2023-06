A Vilnius, en Lituanie, la Saltibarsciaila, fameuse soupe rose froide et traditionnelle déchaîne les passions

Cette soupe froide de concombres et de betteraves nommée Saltibarsciai, aussi connue sous le nom de « soupe rose » est la star d’un festival qui s’est ouvert samedi à Vilnius.

Victor Delcroix, un étudiant français en Lituanie, ne cache pas son amour pour une spécialité locale, une soupe froide de concombres et de betteraves nommée Saltibarsciai, aussi connue sous le nom de « soupe rose » et à laquelle un festival qui s’est ouvert samedi à Vilnius est dédié.

Pour l’occasion, cet étudiant qui participe au programme d’échanges européen Erasmus, s’est déguisé en un bol de cette soupe, découpé dans du carton. Il porte en outre un chapeau peint à la main aux couleurs du drapeau lituanien jaune-vert-rouge, également en carton.

« Je suis tombé amoureux du Saltibarsciai et je me sens obligé de porter cela pour l’honorer », déclare-t-il à l’AFP avant de se lancer sur un toboggan rose géant recouvert de mousse installé sur une colline.

Patrimoine culinaire

La soupe rose, qui fait partie du patrimoine culinaire de la Lituanie, est une soupe froide à base de kéfir combinant des concombres hachés, des morceaux de betteraves et de jeunes oignons avec beaucoup d’aneth.

Servi accompagné de cuillerées de crème fraîche, le plat est complété par un oeuf et des pommes de terre bouillies ou frites sur le côté. C’est sans aucun doute un des mets favoris l’été dans toute la Lituanie.

« Il y a des bars (…) qui le préparent de manière intéressante, comme un endroit à sushis qui le fait avec du wasabi », explique Ricardas Andrijauskas, lui aussi présent au festival. « Nous (les Lituaniens, ndlr) le faisons généralement de manière plus traditionnelle », ajoute-t-il, confiant qu’il n’aime « pas avec du wasabi ».

À proximité, les ingrédients sont disposés pour ce qui est censé devenir le plus grand bol de soupe rose du monde.

Autour, des stands proposent des chips et des parfums d’intérieur sur le thème du Saltibarsciai, des biscuits faits de pain d’épice et de la crème glacée. Les bars et les cafés participent également à l’événement, proposant des cocktails et des cafés Saltibarsciai.

– Doper le tourisme gastronomique –

Go Vilnius, l’agence de promotion touristique de la capitale de ce pays balte qui organise le Pink Soup Fest, utilise désormais la soupe rose pour promouvoir le tourisme gastronomique.

« Notre scène gastronomique a explosé ces dernières années », a assuré à l’AFP Inga Romanovskienė, la directrice de Go Vilnius.



« Les recettes de cuisine historiques des 700 ans du patrimoine multiculturel de la capitale, qui célèbrent une fusion locale unique des cuisines lituanienne, juive et polonaise, se sont également installées dans les menus des restaurants de la ville », a-t-elle ajouté.

Les Lituaniens affirment que le plat est né dans le Grand-Duché de Lituanie, qui a existé jusqu’en 1795 et englobait des fragments des territoires de l’actuel Bélarus, de la Russie et et de l’Ukraine.

Cet héritage multiculturel fait qu’aussi bien le Bélarus que la Pologne, cette dernière ayant constitué pendant des siècles une fédération avec le Grand-Duché, revendiquent la création de cette recette.

Mais aujourd’hui, le festival de la soupe rose unit les nations et permet d’un peu oublier la guerre qui a éclaté en février 2022 non loin de là.

De centaines de drapeaux ukrainiens sont à cet égard hissés sur les bâtiments municipaux, les immeubles d’habitation et les rues de Vilnius. Le plus grand d’entre eux flotte sur une colline surplombant le toboggan rose.

Plus de 80.000 Ukrainiens ont au total demandé l’asile en Lituanie, un pays balte de 2,7 millions d’habitants.

« Les fêtes permettent de ne pas penser à la guerre en Ukraine », explique Rasa Kasitiene, vêtue de rose, tout comme sa fille. « Plus il y a de festivals, plus la vie est lumineuse ».

Le soupe rose est aussi une star des réseaux sociaux.

« C’est l’une des soupes les plus ‘instagrammables' », estime Dovile Seliuke, la porte-parole de l’agence de promotion du tourisme en Lituanie, Travel Lithuania.