Cook At Home, la plateforme de dix chefs flamands pour partager recettes, vidéos et bons plans

Dix chefs flamands, dont les personnalités de la télévision Piet Huysentruyt, Nathalie Meskens et Sandra Bekkari, ont lancé lundi une nouvelle plateforme, « Cook At Home » où ils partagent des recettes, des vidéos de cuisine et des bons plans restaurants.



Cook At Home est une initiative de dix chefs flamands qui disent vouloir partager leurs connaissances et leurs compétences avec le grand public d’une manière accessible. La plateforme, dont l’accès sera payant moyennant un abonnement, promet également d’être interactive, par exemple en permettant aux utilisateurs de créer des recettes personnalisées et des menus hebdomadaires.



Les chefs derrière Cook At Home sont Piet Huysentruyt, Nathalie Meskens, Wout Bru, Peter De Clercq, Sandra Bekkari, Fatima Marzouki, Marcelo Ballardin, Marco Cellini, Chloé Lauwers et Oliver Van Nueten.

Cook At Home entend aussi permettre la création de listes de courses en fonction de la situation familiale, proposer des réductions sur les équipements de cuisine et renseigner les restaurants où il est possible de manger moins cher grâce à l’abonnement.



La plateforme fonctionne avec des abonnements disponibles à partir de 9,99 euros par mois ou 109,89 euros par an.

À quand une version par les chefs wallons ?