Décès de Roland Mesnier, pâtissier officiel de la Maison Blanche pendant 25 ans

Le Français Roland Mesnier, qui fut chef pâtissier sous cinq présidents américains, est décédé à l’âge de 78 ans aux Etats-Unis, a indiqué dimanche sa famille à l’AFP.

Il est mort vendredi dans l’Etat de Virginie, sur la côte Est, ont dit son fils George Mesnier et sa soeur aînée Geneviève Guyez Mesnier.

Né à Bonnay, un petit village près de Besançon en France, et issu d’une famille modeste de neuf enfants, il avait été engagé par l’épouse du président Jimmy Carter, Rosalynn, en 1979.

« Je garde de si bons souvenirs du chef Mesnier. Il aimait faire sourire les gens avec ses belles créations, comme ses fameuses maisons en pain d’épice à Noël. Il va nous manquer! », a tweeté une autre ex-Première dame des Etats-Unis, Hillary Clinton, en publiant une photo d’elle avec le chef.

« Nous sommes désolés d’apprendre le décès de Roland Mesnier, qui a servi comme chef à la Maison Blanche pendant 26 ans et pour cinq présidents américains, dont 25 ans en tant que chef pâtissier exécutif de la Maison Blanche. Sa passion, son engagement et son amour pour son travail resteront gravés dans nos mémoires », a dit de son côté la Fondation Ronald Reagan.

Roland Mesnier, qui avait été naturalisé américain, avait quitté la Maison Blanche en 2004 après 25 ans de bons et loyaux services.

Anecdotes

Le chef, qui a publié plusieurs livres et beaucoup parlé de son expérience à la Maison Blanche après sa retraite, a raconté lors d’une interview télévisée diffusée en 2013 que Rosalynn Carter lui avait demandé ce qu’il comptait préparer dans les cuisines du 1600 Pennsylvania Avenue s’il était embauché.

Beaucoup de desserts faibles en calories, avait-il répondu, parce que « Mme Carter était une très jolie femme, très mince, alors je me suis dit que c’était une question piège ».

« Ma réponse fut la bonne, parce qu’elle a dit à sa secrétaire +c’est celui que je veux, et je le veux dès que possible », a-t-il assuré.

Roland Mesnier n’était pas avare en anecdotes sur les présidents et leur famille: George W. Bush était amateur de glace aux noix de pécan et « l’homme le plus impatient que j’aie jamais vu »; Mme Reagan était une « perfectionniste absolue »; Bill Clinton était allergique « au sucre, à la farine et au chocolat » mais très gourmand, aussi le chef pâtissier avait-il dû s’évertuer à créer de nouvelles recettes sans les ingrédients incriminés.

Et s’il a dit apprécier énormément les Carter, « des gens formidables », l’une de leurs recettes préférées, qui devait être préparée pour les grands buffets, l’horrifiait.

Pour ce plat, « il fallait utiliser les fromages les plus collants que vous puissiez trouver, les mélanger, ajouter des anchois et toutes sortes de choses, puis vous les montiez en anneaux (…) et au milieu, vous mettiez de la confiture de fraises », a-t-il raconté.

« Le plus drôle, c’est que Mme Carter vérifiait toujours si la chose était sur la table. Elle l’était, mais personne n’y touchait jamais », a-t-il ajouté.

Alors « on la remettait au congélateur et on la sortait pour chaque buffet. Je crois que le même (plat) a duré quatre ans ».