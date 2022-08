Faillite du mythique café bruxellois La Fleur en papier doré

Institution parmi les cafés de Bruxelles, La Fleur en papier doré est en faillite. Une nouvelle de Bruzz, confirmée à Belga par les propriétaires. Ces derniers invoquent la crise du covid et les conséquences de la guerre en Ukraine pour expliquer l’effondrement financier.

La faillite a été prononcée mardi.

Après 16 ans, l’aventure des propriétaires actuels a donc pris fin. Ils avaienr eux-même repris le légendaire pub à l’époque, suite à une faillite.

« Nous avons une nouvelle importante et très triste à vous annoncer. Le conseil d’administration de la coopérative Het Goudblommeke in Papier (La Fleur en papier doré) constate, la mort dans l’âme, que la poursuite commerciale de ce beau projet après 16 ans d’efforts n’est plus possible », est-il indiqué dans un communiqué.



En raison de la crise liée à la pandémie de covid, tous les « filets » financiers avaient disparus, mais la la réouverture en janvier 2022 avait laissé espérer le meilleur. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté et que les conséquences, telles que l’inflation et la hausse des prix, se sont fait sentir, La Fleur en papier doré a vu son chiffre d’affaires chuter à nouveau.

« Il n’y a aucune perspective d’amélioration rapide de la situation. Tous les moyens possibles de soutien et de refinancement à court terme via le gouvernement et la banque ont été utilisés en vain », selon le conseil.

La Fleur en papier doré est célèbre, en tant que café historique à Bruxelles. C’était autrefois une base populaire pour des artistes et des interprètes célèbres tels que Paul Alechinsky, René Magritte, Hugo Claus, Louis Paul Boon ou encore Toots Thielemans.